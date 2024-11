Bancada Nacionalista no acompañará proyecto de nuevo Presupuesto, según diputada Mejía

Tegucigalpa– La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, expresó su desacuerdo con la aprobación del Presupuesto General de la República, indicando que su bancada no apoyará el presupuesto, que es muy alto y no hay beneficio para el pueblo hondureño.

– La diputada critica la falta de austeridad y señala la baja ejecución del Presupuesto por parte del gobierno.

Mejía señaló que su partido ya había evitado acompañar el Presupuesto del año anterior, argumentando que el gobierno actual, a pesar de afirmar que “encontró el país quebrado”, ha incurrido en gastos cuestionables.

Según Mejía, mientras el gobierno se había comprometido a ser austero, las acciones tomadas hasta ahora han sido contradictorias. “Dijeron que el país estaba quebrado, pero no dudaron en renovar sus oficinas y aumentar sus salarios”, expresó la diputada. Agregó que el manejo de los recursos públicos no ha mostrado transformaciones visibles que beneficien al pueblo hondureño, pues los impuestos no se han traducido en mejoras significativas.

La diputada también hizo alusión a la baja ejecución presupuestaria, calificándola como «pírrica», y señaló que los gastos y promesas hechas por el gobierno no reflejan los principios de austeridad que prometieron.

Mejía criticó que el actual gobierno, al que considera una continuación del «Poder Ciudadano», podría actuar sin contar con un Presupuesto General aprobado, «ya que no respetan nada», afirmó.

“Este gobierno opera sin respetar los principios constitucionales”, concluyó Mejía, reafirmando la postura de su partido frente a las decisiones del actual gobierno.LB