Bancada nacionalista denuncia coacción y amenazas mientras Redondo convoca para este jueves

Tegucigalpa – La bancada del Partido Nacional denunció esta noche coacción y amenazas mientras siguen los desacuerdos en la Cámara Legislativa, lo que obligó a su titular, Luis Redondo a convocar para este jueves.

“Hoy tenemos que denunciar al pleno del Congreso Nacional, al hemiciclo legislativo, en este momento a los medios de comunicación no se les ha permitido entrar, desde las 3:00 de la tarde que los diputados hemos estado allí presentes, los medios de comunicación no han podido entrar, pero quienes sí entraron fueron representantes de los colectivos de Libertad y Refundación (Libre) que permanentemente estuvieron agrediendo a nuestros diputados con la intención de manipular el voto que debemos responsablemente emitir”, denunció el subjefe de jefe de la bancada nacionalista, Nelson Márquez.

El parlamentario aseguró que no se dejarán intimidar por nada, “nuestra responsabilidad es con Honduras”, dijo al referir que el oficialismo se reunió con la bancada liberal ya que ellos consideran que no ocupan a la bancada nacionalista para aprobar un presupuesto que entre ellos podrían hacer 65 votos.

“Que no le mientan al pueblo hondureño en ningún momento, como Partido Nacional estamos y estaremos presentes en cada convocatoria en el hemiciclo legislativo, si no se han conseguido los votos es porque ellos no se han puesto de acuerdo”, manifestó.

Márquez expresó que se mantienen en el Legislativo, firmes por Honduras y que velarán por presentar cada una de las observaciones en los casos en que consideren que está mal elaborado el Presupuesto General de la República 2025.

“Hay temas en los que estamos totalmente de acuerdo, por ejemplo el aumento para los maestros, pero no hay una línea presupuestaria en todo ese presupuesto que establezca dónde está el aumento para los maestros y necesitamos que quede clarito, cuánto será”, afirmó Márquez al agregar que también están de acuerdo con las trasferencias, pero con el 11 % que se establece en la Ley y no el 7 % que propone el Ejecutivo en esta anteproyecto. VC