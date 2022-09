Bancada de Libre dice que inhabilitación de diputado Mauricio Rivera se hizo al margen de la ley

Tegucigalpa – En una comunicación oficial, la bancada de Libertad y Refundación (Libre), condenó de manera enérgica la impartición de una justicia selectiva y la desproporcionalidad de la medida cautelar de suspensión del cargo impuesta contra el diputado Mauricio Rivera.

El diputado del departamento de Choluteca –añade el escrito-, se le acusó por los delitos de violencia contra la mujer, coacciones, daños, tráfico de influencias y perturbación del orden público, luego de los acontecimientos suscitados en las instalaciones de la Dirección Nacional del Programa Presidencial Ciudad Mujer, situado en la ciudad de Tegucigalpa.

Asimismo, subraya que la jueza natural designada por el Poder Judicial dictó auto de formal procesamiento por tráfico de influencias y perturbación del orden público e impuso las medidas cautelares de presentarse semanalmente a firmar el libro respectivo, prohibición de salir del país, no acercarse a Ciudad Mujer y suspensión del cargo de diputado ante el Congreso.

En ese sentido el documento expresa que “ante la imposición de la medida de suspensión del cargo del diputado Rivera, esta bancada condena enérgicamente la impartición selectiva de la justicia y la desproporcionalidad en la medida impuesta”.

Y recuerda que de conformidad con el Código Procesal Penal, las medidas cautelares deben ser útiles, idóneas y proporcionales que podrá adoptar el juez para garantizar la eficacia del proceso penal asegurando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba, situación que se alcanzaba con las primeras medidas.

Según Libre, la suspensión del cargo no solo es una medida selectiva, en vista de que no hay precedentes similares en este tipo de procesamiento, sino que es una medida que no guarda pertinencia directa con las finalidades y presupuestos procesales exigidos por la normativa.

Además señala que no se ha demostrado que su compañero de cámara, se haya fugado o exista motivo fundado para temer que podría darse a la fuga en caso de permanecer en libertad o para temer que, puesto en libertad tratará de destruir o manipular las fuentes de prueba.

“Por tanto, la bancada de diputadas y diputados de Libre condena esta actuación judicial al margen de la ley, exhorta al compañero Mauricio Rivera a interponer las acciones judiciales correspondientes y le externa su plena solidaridad”, concluye el comunicado. JP