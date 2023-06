Bajo escandalo centro de salud en Choluteca tras video que muestra fiesta en instalaciones

Tegucigalpa – Bajo escandalo se encuentra el centro de salud pública de El Corpus, Choluteca, tras la publicación de un video en el que se muestra a varios empleados en una fiesta en las instalaciones del centro asistencial donde los presentes consumen alcohol y bailan de forma inapropiada.

Ante esta evidencia, el doctor Justo Padilla, director regional de Salud en Choluteca, anunció que se iniciará una investigación bajo el manual de procedimientos a fin de deducir responsabilidades.

Advirtió que no perseguirá a nadie, pero tampoco encubrirá, por lo que deberán pagar los responsables de protagonizar una fiesta con consumo de bebidas alcohólicas en el interior del inmueble.

La investigación será acompañada por el departamento legal del centro de salud de El Corpus así como la jefatura de personal, quienes deducirán las responsabilidades de encontrar culpables.

Aunque hizo uso del principio de presunción de inocencia apuntó que existe evidencia irrefutable.

Cabe señalar que los videos publicados muestran a personal bajo los efectos del alcohol y realizando populares pasos de baile, pero también cuestionados por sectores de la sociedad.

“No estoy diciendo que eso fue lo que ocurrió, pero jamás deberá volver a ocurrir”, enfatizó.

Razonó que ahora se deben tomar varias decisiones en pro de la salud pública del pueblo hondureño, pero el hecho de estar ocupados no quiere decir que no se investigará o que no se le dará la importancia del caso este escándalo, zanjó el galeno. (RO)