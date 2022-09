Pareciera que no estaban listos para gobernar, señala el Fosdeh ante baja ejecución presupuestaria

Tegucigalpa – Con la baja ejecución del Presupuesto General se señala que la actual administración no estaba lista para gobernar, manifestó el coordinador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Mauricio Díaz Burdett.

Señaló que el gobierno no pensaba que ganaría las elecciones del año anterior tras observar la improvisación y no planificación en la ejecución de los recursos.

“Pareciera que no estaban preparados, es decir, no pensaban que iban a ganar las elecciones, eso significa mucha improvisación y que no se tomaron en cuenta las previsiones necesarias en términos de quiénes iban a ejecutar los recursos”, analizó.

Burdett manifestó a una emisora radial capitalina que ha habido esfuerzos de algunos sectores para que las cosas no funcionen.

No podemos estar pensando que eso va a ocurrir eternamente, hace meses debió haberse parado ese contraste, enfatizó.

Consultado por denuncias de sabotaje, respondió que no se puede decir que el sabotaje proviene del estado, y que tampoco es justificación para la baja ejecución presupuestaria.

El coordinador del Fosdeh advirtió que el Presupuesto General de 2022 será en base a cero y requerirá de muchas cosas que el país no tiene actualmente, como datos suficientes para calcular costos.

Exhortó que la construcción y aprobación del presupuesto general no sea de manera selectiva, ni que se dispense debates ni se agregue las consideraciones de las disposiciones generales. AG