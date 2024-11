BAC líder en innovación, inaugura agencia en Megaplaza Palenque, San Pedro Sula

San Pedro Sula-. Bajo su estrategia corporativa de triple valor positivo, BAC inaugura su nueva agencia en la ciudad industrial del país, ubicada en Megaplaza Palenque, en San Pedro Sula.

La ciudad es reconocida como el motor de desarrollo económico a nivel nacional, siendo un destino clave para inversionistas tanto locales como extranjeros. Sus numerosas zonas comerciales que impulsan y promueven las Pymes y la importancia del consumo interno generan un importante aporte para el crecimiento de la zona.

El objetivo de estas novedosas agencias, es dejar de ser un espacio de transacciones para convertirse en una plataforma de relaciones con el propósito de escuchar y atender las necesidades de cada persona que las visite, permitiéndoles acceso a soluciones financieras como préstamos hipotecarios, prendarios, empresariales para Pymes y Corporativos, libranzas, Extra-financiamientos, tarjetas de crédito, Banca en Línea, cuentas de ahorro, entre otros.

La agencia cuenta con áreas de autoservicio como el lobby con ATMs y mesa digital asistida, sala de espera con mayor comodidad, zona de caja es más privada y estaciones de servicio personalizadas e inclusivas, que permiten tener más cercanía con los clientes.

“En BAC, reimaginamos la banca promoviendo una experiencia más cercana y positiva. Esta nueva agencia ubicada de manera estratégica en una importante zona comercial de la ciudad, dispone de un sistema de ahorro de energía y reciclaje bajo nuestra estrategia de triple positivo, sin olvidar la disposición de nuestras soluciones financieras de triple valor positivo. El espacio permite realizar gestiones de manera sencilla, rápida y digital, a través de su atención personalizada de acuerdo con las necesidades de los clientes.” apuntó Valeria Ríos, vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Honduras.

La Agencia BAC en Megaplaza Palenque, cuenta con múltiples accesos a sus instalaciones, ubicación estratégica, amplio estacionamiento y seguridad. La misma se encuentra abierta al público desde el 4 de marzo del 2024, con horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. y sábados 9:00 a.m. a 12:00 m. El Lobby digital abierto de lunes a domingo desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. IR