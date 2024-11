«Autoridades hondureñas hacen oídos sordos ante la desaparición de Angie Peña», recalca su padre Walter Peña

Tegucigalpa – En el marco del Día Mundial contra la Trata, Walter Peña, padre de Angie Peña, expresó su frustración ante la falta de avances en la búsqueda de su hija, desaparecida desde hace más de dos años.

– Este martes se cumplen 941 días del desaparecimiento de la joven Angie Peña sin respuestas por parte de los operadores de justicia.

«Las autoridades hondureñas son de oídos sordos, es una negligencia terrible (…), hemos acudido a instancias internacionales», afirmó Peña.

Walter Peña lamentó que, pese a los esfuerzos de la familia, Angie aún no haya sido encontrada. Criticó duramente la gestión de las autoridades, calificándola de insuficiente y acusándolas de centrarse en un «show mediático».

«La doctora Julissa Villanueva llegó a decir que ya sabían el paradero de Angie, sin embargo, pasan los días y los meses y Angie no aparece», denunció.

La desesperación llevó a la familia Peña a buscar ayuda fuera del país. «Hemos tocado muchas puertas, entre ellas la ONU, y ahora mi esposa salió al exterior a tocar más puertas porque el Estado no nos da ninguna respuesta y más bien se llama al silencio», explicó Walter Peña, comparando la situación actual con la de la década de los 80’s, en la que hubo numerosos desaparecidos en Honduras.

A pesar de la angustia y la falta de respuestas, la familia Peña mantiene la esperanza. «Un día en la familia Peña es un día de esperanza, no perdemos la fe, seguimos para adelante, sabemos que nuestra hija regresará a su casa», expresó el progenitor de Angie.

Sin embargo, no ocultó su descontento con las autoridades, a las que acusó de negligentes por no haber actuado correctamente desde el inicio de la búsqueda, enfocándose erróneamente en el mar y no en tierra.

La búsqueda de Angie Peña continúa siendo una lucha constante para su familia, que no descansará hasta encontrar respuestas y justicia, concluyó. LB