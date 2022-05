Audios de funcionario de Bukele revela que masacre de marzo ocurrió por ruptura entre Gobierno y MS

El Salvador- El director de Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno salvadoreño, Carlos Marroquín, confirmó a la MS-13 haber sacado personalmente del país al pandillero extraditable “Crook”, y culpó al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, a quien llamó “loco ministro”, de haber roto las negociaciones con la estructura criminal, informó este martes El Faro.

El medio de comunicación, El Faro sostuvo que obtuvo grabaciones de conversaciones entre Marroquín y esa pandilla.

Según detalla el diario digital, la Mara Salvatrucha-13 (MS-13) admitió a ese periódico haber asesinado a 87 personas entre los días 25 y 27 de marzo, en la jornada más violenta de este siglo en El Salvador.

La mayoría de esas víctimas, según la Policía, no tenían relación con las pandillas. Voceros de la MS-13 revelaron a El Faro que los asesinatos fueron su respuesta a lo que consideraron una “traición” del Gobierno del presidente Nayib Bukele al pacto que mantenían desde hace al menos dos años y medio.

El Faro afirma tener en su poder una serie de grabaciones en las que se escucha a Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social y uno de los negociadores con las pandillas en representación del Ejecutivo, confesar a sus contrapartes en la MS-13 sus esfuerzos personales por mantener vigente el acuerdo durante el repunte de homicidios. En uno de los audios se le escucha hablar de cómo él hubiera impedido la captura de los pandilleros protegidos por la negociación y referirse a los tres días de masacre como una presión al Gobierno.

En las grabaciones, el funcionario culpa de lo sucedido al ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, al que califica de “loco ministro”, y dice estar trasladando al presidente Bukele los mensajes de las pandillas. “Yo ya le tiré a Batman que hay 72 horas para dar una respuesta. Él no se lo tomó a bien, se lo tomó a mal, como que ‘a mí que no me anden amenazando’ y no sé qué, usted sabe”, dice Marroquín en referencia al mandatario.

Asimismo, indica El Faro que habló con dos líderes de la Mara Salvatrucha-13 y uno del Barrio 18 durante el proceso de verificación de los siete audios en los que se escucha a Marroquín discutiendo la situación con un líder marero durante y después del sangriento fin de semana de marzo. Fuente El Faro de El Salvador.