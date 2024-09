Ataques contra Cossette y Ana Paola pueden ser de carácter organizacional, según abogado

Tegucigalpa – El abogado Germán Leitzelar externó preocupación por el ambiente en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y las repercusiones que puede tener en el desarrollo de los comicios electorales primarios y generales.

“La preocupación que yo veo es que este no es un problema estrictamente personal o de atacar personalmente tanto a Cossette López como a la representante del Partido Liberal (Ana Paola Hall), eso debe tener una mano que mueve la cuna y esa mano puede ser de carácter organizacional”, expresó.

Leitzelar dijo que los ataques a López comenzaron en el interior de su partido y luego se sumó el representante del partido oficialista, Libertad y Refundación (Libre), Marlon Ochoa.

“Lo que no sabían ellos es con quien se estaban metiendo, porque no saben quién es Cossette López, no saben el origen de Cossette López, no saben de dónde proviene y si bien puede estar vinculada al Partido Nacional, yo le puedo decir que es una mujer con carácter, con mucha inteligencia heredada de su abuelo, un abogado prominente y no se esperaban que iban a encontrarse, no con un hueso duro de roer, con una inteligencia que no la van a manosear ni la van a vilipendiar, le inventen lo que le inventen”, afirmó.

No obstante, enfatizó que por muy orquestado que sea el ataque a las consejeras del CNE, “hay organizaciones y hay voluntad en el país que van a haber obstáculos que van a intentar afectar el proceso electoral, pero como las cosas se resuelven con el voto de dos, la unidad que van a tener Ana Paola y Cossette, van a llevar adelante el proceso”. VC