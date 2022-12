Aspirar a una Constituyente podría llevarnos al mismo escenario político de Perú y la CICIH no vendrá: Nasralla

Tegucigalpa – Salvador Nasralla, designado presidencial de la República, considera que lo ocurrido en Perú, es un escenario que fácilmente podría replicarse en Honduras, si persiste la idea de realizar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

– Los organismos internacionales anticorrupción no deberían ser aceptados en los países, pero como las instituciones no funcionan, entonces son necesarias, dijo.

– En la elección de la actual Corte Suprema se invirtieron más de 6 millones de dólares, el voto 86 costó 2 millones de dólares, no sé por qué no se investiga, denunció.

“No sé a qué va la presidenta a Estados Unidos porque no tengo comunicación con ella, hace mucho que no la miraba en persona, pero sí puedo decir que están hablando de un documento que no está acordado todavía”, relató el funcionario a prensa este viernes.

Asimismo aseguró que la contrapropuesta que hizo Honduras, al primer documento que redactó el Organismo de Naciones Unidas (ONU), no es lo que necesita el país centroamericano porque la cooperación internacional no está dispuesta a invertir en proyecto sin dientes.

“Yo creo que la CICIH no va a llegar, porque tampoco creo que las Naciones Unidas vaya a poner en juego su prestigio con una grande inversión, además de traer un equipo calificado que estará atado de manos, sin posibilidades de combatir la corrupción”, refirió.

En ese sentido, agregó que los cambios que hizo el gobierno de Honduras en agosto al documento de entendimiento, no son aceptados por las Naciones Unidas, porque consideran que no permitirán actuar de frente contra la corrupción y la impunidad en la nación.

Se refirió a la situación de Perú, donde el presidente Pedro Castillo, intentó disolver el Congreso y hacer una Asamblea Nacional Constituyente, entonces aparecieron los defensores del pueblo como las Fuerzas Armadas, los destituyen y lo meten preso.

“Si alguien en Honduras pretende una Constituyente, le puede pasar lo mismo que le pasó a Pedro Castillo, eso hay que tenerlo en el radar (…) hay muchas cosas que se miran muy bonitas, pero en la política hay mucha hipocresía, eso lo he ido aprendiendo un poco tarde”, subrayó.

Finalizó diciendo que la clase política de Honduras, no debería hacer eso porque una vez que se les ocurra pueden desencadenar situaciones antidemocráticas que nadie quiere para el país. JP