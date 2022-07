Artista mexicana Dulce V. Ríos amplía fuerza femenina y climática con mural

Ciudad de México – Alegorías a la fiesta y a la alegría mezcladas con símbolos en pro del cuidado del medioambiente, la fuerza femenina y la tradición, inundan el trabajo de la artista plástica Dulce «Veneno» Ríos en el nuevo mural “La esperanza logra lo imposible”, ubicado en el pueblo de Xoco de la Ciudad de México.

“Quise crear un concepto de lo que quería contar de la historia de la delegación del pueblo, de lo que está pasando en el mundo con el agua y la fuerza de las mujeres y la humanidad. Creo que el arte en general une a las personas, siempre trato de compartir amor en mis obras», declaró Ríos a Efe.

El muro de 15 metros de longitud con la obra de Dulce V. Ríos se encuentra frente a la Cineteca Nacional de la Ciudad de México y, para realizarlo, la artista pasó dos semanas pintando e investigando sobre las tradiciones e historia del pueblo y sus habitantes.

Se trata del primer mural de muchos que se pintarán en diversos territorios del país con artistas de sus comunidades como parte del programa «El amor multiplica» de la Industria Mexicana de Coca-Cola.

«Este mural que nos ha entregado hoy Veneno es fruto de lo que la comunidad misma ha querido que salga. Es un espacio de reapropiación del espacio público como un movimiento cultural y está inspirado en la sustentabilidad, en el agua y el empoderamiento económico de las mujeres», mencionó el director de asuntos públicos, comunicación y sustentabilidad de Coca-Cola México, Sergio Londoño.

Mujeres y economía

Tras la inauguración del mural, mujeres de diferentes actividades económicas y políticas se reunieron en el foro “El amor multiplica: Las mujeres en el corazón de la economía mexicana”, también organizado por la Industria Mexicana de Coca-Cola, donde discutieron temas sobre la igualdad de género, emprendimiento y espacios políticos.

El panel estuvo conformado por la administradora del centro de reciclaje Recupera, Patricia Ramírez; la encargada de la tienda Abarrotes Emperador, Arisbeth Jarquín Martínez; la diputada federal Margarita Zavala; la directora de Asuntos Corporativos Coca-Cola FEMSA México, Catherine Reuben, y la directora de Igualdad Sustantiva de la Alcaldía Benito Juárez, Lorena Ramos.

Todas expresaron sus vivencias en torno a lo difícil que ha sido el abrirse un espacio como mujer en sus ámbitos.

“(El reciclaje) es un ambiente muy masculino, machista, en ocasiones había hombres que no querían hacer negocios conmigo, me preguntaban si no tenía un hombre a mi lado”, confesó Patricia Ramírez, quien comenzó su negocio a los 24 años tras el fallecimiento de su padre.

Arisbeth ha atravesado por procesos similares y si algo ha aprendido es que lo primordial es perder el miedo.

«De los errores te levantas, pero del arrepentimiento no», exclamó.

Finalmente, las ponentes del evento moderado por la periodista Pamela Cerdeira expresaron la importancia de compartir experiencias entre mujeres, a partir de la paciencia y la sororidad. AG