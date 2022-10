Apoyo a Luis Redondo no fue recíproco, él tiene un compromiso personal y no con el PSH: Suyapa Figueroa

Tegucigalpa – Suyapa Figueroa, diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), lamentó que el titular del Congreso Nacional, se haya desmarcado de su bancada que lo respaldó para que llegara a presidencia de ese poder del Estado, pero que ese apoyo no ha sido recíproco porque él tiene un compromiso personal con Libertad y Refundación (Libre).

Sobre las posibilidades que el Poder Ejecutivo, tome acciones para cesar del cargo a funcionarios que representan al PSH en varias instituciones, dijo que es una potestad de la presidenta, pero respecto a las posturas de los diputados de este organismo político, dijo tienen postura y criterio propio, por lo que habrá algunas cosas con las que no estarán de acuerdo en el Congreso.

“Nosotros no somos apéndice de nadie, apoyaremos lo que es beneficio del país y desecharemos lo que consideremos que no ayuda al desarrollo de Honduras, vamos a actuar de acuerdo a nuestros principios y objetivos”, externó la diputada y agregó que “a los ministros la presidenta los puede remover, pero a nosotros los diputados no porque somos electos”.

Refirió que Pedro Barquero, ministro de Desarrollo Económico y José Manuel Matheu, titular de la Secretaría de Salud, no fueron puestos por el Partido Salvador de Honduras, por ende no tienen compromiso algunos con la institución con la que se identificaron en la campaña política.

Figueroa fue consultada sobre la postura adoptada por Luis Redondo en favor de la Presidenta Xiomara Castro y no de Salvador de Honduras “él tiene un compromiso personal, ahí no se ve la firma nuestra en ese acuerdo al que se refiere, entonces él lo asumirá como mejor lo considere pertinente y si cree que así le está ayudando a Honduras, es su problema”.

Finalmente dijo “nosotros no estamos de acuerdo con muchas iniciativas que han llegado, no las vamos a acompañar, hay situaciones que no son coherentes con las demandas del país, Él desde un inicio se desmarcó de la bancada, no nos sentimos comprometidos con él, lo apoyamos, no lo dejamos solo, pero no ha sido recíproco, lo convocamos muchas veces pero nunca atendió el llamado que le hicimos”. JP