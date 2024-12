Anuncio de Meta de que usará datos personales para entrenar su IA genera polémica en redes

Nueva York – La noticia de que Meta, la empresa matriz de Facebook, usará los datos de sus usuarios para entrenar a su inteligencia artificial (IA) ha provocado una gran polémica en redes sociales, donde algunos internautas se quejan de falta de privacidad.

En un comunicado, Meta informó este fin de semana que a partir del 26 de junio podrá utilizar el contenido compartido en sus redes -como publicaciones o fotos con descripciones- para desarrollar su IA generativa.

La compañía señala que podrá incluso procesar información sobre personas que no tienen un perfil en ninguna de las aplicaciones de Meta, pero que aparecen en imágenes o textos de otros usuarios.

Por su parte, los mensajes privados entre usuarios no se emplearán para la IA, según Meta.

La tecnológica argumentó en su comunicado que la IA se basa en «modelos informáticos» que se entrenan con «miles de millones de diferentes tipos de datos, como texto, imágenes y audio».

La noticia ha causado un gran revuelo entre internautas y, especialmente, entre muchos artistas que trabajan en las redes sociales: «No quiero que mi arte se use en la IA. No quiero que me roben mi trabajo sin mi consentimiento», dice una usuaria identificada como @thatoneartistyk en un post de Reddit en el que también pide ayuda para desactivar la herramienta.

La compañía da la opción a los usuarios de rechazar que se utilicen sus datos para esta cuestión, pero igualmente decenas de usuarios han compartido tutoriales que explican de manera sencilla cómo desactivar la herramienta.

«Meta tiene permiso legal para extraer datos de texto y fotos de todo lo que hayas publicado en Facebook e Instagram para entrenar su nuevo modelo de IA, a menos que saltes a través de una serie de molestos aros diseñados para dificultar la exclusión voluntaria», publica en X la artista y tiktoker Dani Donovan.

Por ahora, la empresa no se ha pronunciado sobre la polémica que su anuncio está generando en las redes sociales.

La noticia de Meta coincide con el ‘boom’ de la IA que ha impactado en las tecnológicas y en el mercado de valores este último año. Precisamente, la semana pasada el fabricante de chips Nvidia, uno de los rivales de Meta, anunciaba que multiplicó notablemente su beneficio en el primer trimestre fiscal gracias a la IA. EFE

(vc)