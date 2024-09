Anuncian movilizaciones para la próxima semana por instalación de Foro de São Paulo 

Tegucigalpa – El doctor Rony Portillo del Movimiento Nacionalista Anticorrupción, que dirige el general en condición de retiro, Isaías Barahona anunció que la próxima semana realizarán movilización contra la instalación del Foro de Sao Paulo.

El gobierno hondureño anunció que en este país centroamericano se llevará a cabo el 27 y 28 de junio el Foro de São Paulo.

Los representantes de los partidos de izquierda y progresistas de 27 países de América Latina se reunirán en Tegucigalpa para “conocer la realidad” de la región, según confirmó el vicecanciller, Gerardo Torres.

En ese sentido, Portillo dijo que la movilización consiste en que los hondureños estamos siendo alineados a una orientación que no es la adecuada.

Aseguró que no están de acuerdo con la presencia de estos líderes en Honduras.

Sostuvo que el gobierno debe respetar a las mayorías, y la mayor parte de la población está en desacuerdo a la instalación de dicho evento.

Señaló que el gobierno debe de estar concentrado en la generación de empleo y no en la instalación de un foro que no traerá nada bueno al país.

Portillo recriminó que se gaste dinero en un foro que no le trae ningún beneficio al pueblo hondureño, “porque mejor no se compran medicina de ese dinero que le sirven más al pueblo que una reunión que le dañará la imagen del país con la presencia de personas que no son bienvenidas”.

Sostuvo que su movimiento es anticorrupción, por lo que deben levantar la voz cuando consideren que el país está en riesgo por estas doctrinas políticas fracasadas.

Apuntó que a partir del sábado empieza la movilización en diferentes zonas de la capital. IR