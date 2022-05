Ante tendencia alcista, vicepresidenta propone revisar las ganancias de los proveedores y transportistas de gasolinas

Tegucigalpa – La vicepresidenta de la República, Doris Gutiérrez, considera que ante la tendencia alcista de los precios de los combustibles, el gobierno se ha venido sacrificando económicamente y que una medida que podría ayudar es la revisión de las ganancias que obtienen los proveedores y transportistas de las gasolinas en Hondura.

La reacción de la funcionaria, tiene que ver luego de conocer el pronunciamiento que hizo el Partido Nacional, este lunes, donde propone al gobierno quitar los impuestos de los derivados del petróleo, mientras dure la crisis internacional ocasionada por la guerra entre Rusia y Ucrania.

En ese contexto, Gutiérrez dice que mientras no se apruebe una normativa especial que esté orientada a calcular el precio de las gasolinas, no se podrán lograr costos razonables “estamos preocupados porque no solo es el aumento a la gasolina, es el rebote en la canasta básica y demás productos”.

Según la vicepresidenta, el gobierno que preside la primera mujer en Honduras, ha tenido un poco de mala suerte porque la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha generado repercusiones económicas en todos los países del planeta y Honduras está entre los más afectados, porque la tendencia hacia el alza es un tema inmanejable para el país centroamericano.

“Nunca se aprobó una ley especial en relación al tema de combustible, cuando fui diputada se presentó varias veces esta normativa para que no se estén dando estos precios y el Estado tenga un gane razonable al igual que los empresario de las gasolinas y los que transportan, pero nunca se pudo aprobar porque hay grandes intereses de por medio”, subrayó.

Finalmente dijo que “la situación presupuestaria está bastante delicada, entonces el Estado lo que tiene que hacer es revisar cuánto ganan los proveedores, los que transportan y ver también cuánto ha estado cobrando el Estado que ya ha estado sacrificándose, acuérdense que hubo un aumento y se rebajó 10 lempiras”. JP