Ante riesgo de inseguridad, madre acompaña a hijo motorista en unidad de transporte

Tegucigalpa – Doña María es una madre que acompaña ocasionalmente a su hijo que labora como conductor de autobús rapidito en su ruta diaria de transporte.

Lo anterior ante la ola de criminalidad que todos los días reporta sucesos violentos al rubro del transporte por el cobro de extorsiones.

Este miércoles el noticiero Hoy Mismo divulgó la historia de un conductor de autobús que era acompañado de su madre en una unidad de la ruta del Carrizal-Centro-Miraflores.

La madre del motorista relató que acompaña a su hijo a trabajar cada vez que puede hacerlo.

“Acompañando a mi hijo porque uno a los hijos hay que apoyarlos aunque sea una vez al día”, relató doña María.

Reconoció que acompañar en su trabajo como conductor de bus rapidito le genera un poco de recelo por el riesgo de peligro que genera este tipo de empleo.

Reveló que tiene tres hijos trabajando en el sector transporte y que ora cada día para que regresen a sus casas sanos.

“Le pido (Dios) que me lo cuida me los protege y me los aparte de las malas mañas que hay en la calle”, contó.

Por su parte, el conductor del bus rapidito señaló que trabaja en el sector transporte debido a la dificultad de la situación del país, sino “me muero de hambre”.

Consultado si abandonaría su trabajo como conductor de bus rapidito por la inseguridad, respondió que no lo haría explicando que todos los días se pone en las manos de Dios.

“Es difícil, pero si uno no trabaja se muere de hambre”, finalizó su relato. AG