ANDAH, confirma que aún no hay intención de exportar camarón  a China

Tegucigalpa- No hay claridad para exportar mariscos al mercado de China, según productores de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH), no hay ni mercado definido, ni precios dijo el director ejecutivo Javier Amador.

De forma clara Amador, afirmó que aún no hay mercado definidos, no hay precios competitivos claros y no hay intención de exportación.

Pese a que ven con agrado la noticia de parte de Desarrollo Económico, que dicen ya ha avanzado el Tratado de Libre Comercio con China y ha avances, ellos siguen con los problemas básicos.

El ejecutivo de ANDAH, afirmó que de momento no hay intención de exportar a China, quizá en unos cinco años, porque aun con el arancel que aplicará Taiwán, a partir del mes de diciembre, las condiciones de precio son mejores a las que ofrece China.

“Es el 20 % de arancel que nos van a empezar a cobrar aún con todo y esos diferenciales Es preferible mandar a Taiwán o a otro mercado porque en China todavía no es un mercado para nosotros”, anotó el productor.

Esperan que en unos años el mercado de China sea aceptable donde puedan tener precios similares o mejores a los que tenían en Taiwán, “pero en este momento no tenemos básicamente ninguna intención de mandar camarón para China Continental”, concluyó.