Ancelotti sobre los tuits del Atlético: «Veremos esta noche la tele para relajarnos»

Madrid.– El técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti respondió a las publicaciones del Atlético de Madrid en su cuenta oficial en ‘X’, donde en referencia a su rival, durante dos días ha dado, de forma irónica, «instrucciones básicas» para «preparar la semana» del derbi en el Santiago Bernabéu, entre ellas «usar su televisión oficial, una vez más, para presionar a los árbitros».

«Veremos esta noche la tele para relajarnos un poco», dijo Ancelotti después de contar al Atlético de Madrid la forma en la que se prepara el derbi. «Los que han jugado la Copa han hecho ayer trabajo de recuperación con un poco de gimnasio y piscina, los que no jugaron trabajaron con intensidad. Hoy hemos hecho un trabajo táctico, mañana veremos los vídeos del rival y propondré la estrategia a los jugadores», relató.

Aunque el técnico italiano tiene un perfil en las redes sociales, se mostró poco partidario de ellas cuando fue preguntado por las publicaciones del Atlético de Madrid, que opinó generan «debates con poco sentido».

«Cuando me hablan de redes sociales yo soy de la vieja generación de bolígrafo y escribir, no soy muy tecnológico. Lo tengo con un montón de aficionados, pero a veces las redes sociales sacan argumentos y debates con poco sentido», explicó.

«Mi opinión personal es porque es invisible. Las redes sociales es algo que no veo y no conozco, prefiero no mirarlas. A quien me critica prefiero verlo a la cara. No las sigo, es algo invisible», añadió antes de desmentir que el escrito del Real Madrid haya sido para meter presión a los árbitros antes del derbi. «Hemos pedido cambiar un sistema que no gusta». EFE/ir