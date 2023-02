Ancelotti: “Que la gente dude de la competición no es algo bueno”

Madrid (Por Sebastián Ordonez) – “Hacer un partido con compromiso y buena actitud, el equipo está en una buena dinámica y tenemos que seguir…Tengo buenas sensaciones que el equipo está bien para pelear mañana”, dijo este viernes el entrenador del Real Madrid, Carlos Anchelotti, en la previa del juego ante el Osasuna.

– Sobre el caso Barcelona: “Nada que decir”.

En cobertura especial para Proceso Digital, el míster habló de la actualidad de las lesiones en el club merengue. “Toni (Kroos) sale de una gripe, Benzema tiene cansancio. Vuelven Hazard y Courtois”, anunció.

Mientras sobre el Barcagate, citó que “claro, que la gente dude de la competición no es algo bueno. El deporte es algo que tiene que ser limpio siempre”.

En la conferencia ante los medios de prensa y específicamente sobre Álvaro Rodríguez, refirió que “lo está haciendo bien Álvaro, no estuvo en la última convocatoria por una simple razón estaba jugando la Copa América sub 20. Tiene un perfil que no tenemos, muy alto, muy bueno de cabeza”.

En torno a la diferencia de puntos con el Barca, apuntó que “el objetivo es bajar la desventaja…parece que estamos bien, pero ojo cada partido puede mejorar esta situación o empeorarla”.

El entreno en Valdebebas.

Asimismo, sobre la Champions League mencionó que “bueno, las horas que le dedico al partido del martes son cero por ahora. Las horas que le damos al partido de mañana son 24. Es un partido importante porque podemos bajar la desventaja”

Sobre el once de mañana: “El once favorito de mañana no lo digo. Mañana vuelve Vinicius”. En tanto, Rodrygo Goes mañana vuelve (a ser) titular, dijo.

Consultado cómo afrontar la lucha por la liga, respondió que “simplemente pensando que el próximo partido puede ser preparado como si fuese el último partido”.

En el cóctel de interrogantes, el DT italiano hizo referencia al premio al mejor entrenador que otorga la FIFA en los próximos días, “hablo en tercera persona. (Hay) tres entrenadores que han tenido éxito muy grande en esta temporada. Los tres merecen ganar, pero solo uno puede ganar”. Optan al premio -además de él- Leonel Scaloni y Pep Guardiola,

Finalmente, sobre Rodrygo jugando por la banda izquierda, externó que “competencia, no. Sería un loco meter en competencia a Rodrygo y Vinicius. Deben jugar juntos”. PD