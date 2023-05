Ancelotti: «Hoy estoy muy tranquilo, mañana llegará la preocupación»

Mánchester (Reino Unido) – Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, afirmó que hoy está «muy tranquilo» y con «mucha fe», pero que mañana llegará «la preocupación»; «Te entra el mal pensamiento, que te va a marcar Haaland, que te va a marcar De Bruyne desde fuera…».

«Hay que pensar que Vinícius te va a hacer un buen regate, que Benzema va a estar listo en el área. Hay que estar positivo, no negativo. Para un club como el Madrid es bastante normal, pero no es tan sencillo llegar hasta aquí», dijo Ancelotti en rueda de prensa.

«Tenemos que intentar sacar lo mejor de nuestro equipo, como individual y como colectivo. Es un partido que pide mucho. Creo que se puede hacer mejor que lo que hicimos en la ida. Hoy estoy muy tranquilo, con mucha fe, mañana me conozco muy bien, será el día de la preocupación el mal pensamiento, que te va a marcar Haaland, que te va a marcar De Bruyne desde fuera. El coraje y la personalidad es muy importante en estos partidos, porque la presión es muy alta. Incluso si eres el mejor equipo del mundo puedes no ganar, porque aquí no vale solo con la calidad, también el carácter, la personalidad», añadió el técnico italiano, que, como hizo Pep Guardiola anteriormente, habló sobre el legado que deja en su equipo.

«Esto es el cuarto año en este club y puedo decir que lo he disfrutado, lo disfruto cada día. Entrenar este club, estos jugadores. Estamos cerca de hacer algo importante, como el año pasado. Falta muy poco y estamos muy motivados. Tenemos en cuenta que es muy complicado. Las dificultades nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros».

Sobre la posibilidad de jugar con cuatro centrocampistas, en detrimento de Rodrygo Goes, o seguir con el tridente de delanteros arriba, Ancelotti dijo que es una decisión que aún tiene que tomar.

«La idea del año pasado de extremo nos permitió ganar la Champions y los tres delanteros enfrente nos ha permitido llegar a estas semifinales. No es una decisión tan sencilla».

El italiano negó que firme llegar a los penaltis y que esté pensando en ello.

«No pensamos en esto, porque pensar en esto sería equivocarse. Los penaltis en una semifinal o en una final es muy ambiental, es muy difícil replicarlo en un campo de entrenamiento. No pensamos en ello, pensamos en ganar antes el partido». JS