Ancelotti: «El Atlético ha mejorado mucho; va a pelear hasta el final por LaLiga»

Madrid.- Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, elogió a su rival en vísperas del derbi, incidiendo en una evolución en el Atlético de Madrid respecto a la pasada campaña, y afirmó que «ha mejorado mucho» tras fichar a «jugadores muy buenos», al tiempo que se mostró convencido de que estará en la pelea por el título «hasta el final».

«Un derbi es especial. La evaluación que hago del Atlético es que es un equipo que creo que ha mejorado mucho comparándolo con el año pasado, ha fichado jugadores muy buenos, ha mejorado su plantilla y va a pelear hasta el final por esta Liga con nosotros y con el Barcelona», afirmó en rueda de prensa.

El técnico madridista confirmó la recuperación del francés Eduardo Camavinga, pero no desveló si lo alineará como titular, al retocar el sistema añadiendo un centrocampista por la baja de Kylian Mbappé, o si reaparecerá en el transcurso del partido.

«Camavinga está disponible, ha entrenado bien, ha recuperado y está en buena condición. Está disponible para mañana y cuando uno lo está puede jugar 90 o 0 minutos», dijo.

La ausencia de Mbappé impulsa el regreso al sistema del Real Madrid del pasado curso, aunque Ancelotti restó importancia a si apostará por un 4-4-2 en lugar del 4-3-3 al que había pasado esta campaña.

«No me fijo mucho en el sistema porque un 4-3-3 puede cambiar a 4-4-2 con los mismos jugadores. No es que metiendo un medio más o un delantero cambia, porque puede ser que con tres delanteros tengas un 4-4-2. Me fijo en que el equipo sea solidario y tenga compromiso», defendió.

«La posición de Bellingham depende mucho del papel y la estrategia que queramos hacer. Obviamente sin Mbappé cambia un poco, pero no mucho. Estamos acostumbrados a jugar sin él porque el año pasado no estuvo, es una pena que no esté pero su ausencia la podemos solventar bien», añadió.

Ancelotti admitió que el Cívitas Metropolitano «es un estadio muy complicado», donde recibió sus dos únicos derrotas de la pasada temporada, lo que indica que tienen «que mejorar». Y para ello piensa que deben aplicar sus palabras tras caer en LaLiga, en uno de los partidos más grises del Real Madrid.

«Cien por cien se puede aplicar lo que dije. Tenemos que evitar los errores del año pasado. Es bastante obvio que aquella derrota nos despertó. No lo hicimos bien a nivel defensivo y ese aprendizaje nos puede venir bien mañana», aseguró.

A la cita llega el Real Madrid después de encadenar cinco triunfos consecutivos y con su técnico defendiendo una mejoría que no debe empañar la relajación ante el Alavés, después de sentir el partido sentenciado con un 3-0 y acabar pidiendo la hora tras encajar dos tantos.

«El equipo ha mejorado, sobre todo teniendo en cuenta el último partido, salvo el despiste de los últimos diez minutos. En los últimos partidos fuimos un equipo más solidario, compacto y efectivo. Hemos marcado muchos goles, todos de buena calidad. Estamos en el buen camino. Mañana es un test muy importante en este sentido. Ser un equipo compacto es una clave de este partido», analizó.

Ancelotti espera un derbi que «va a ser un espectáculo» en un partido muy igualado. «Será muy competido y luchado, muy entretenido como los últimos porque los equipos tienen mucha calidad. Cada uno tiene su historia y prever lo que va a pasar es muy complicado. Nosotros tenemos un plan, queremos disfrutarlo y a ver si sale bien». EFE/ir