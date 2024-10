Ambientalistas exige justicia total por el asesinato de Juan López

Tegucigalpa- Que se profundice en la investigación del asesinato del ambientalista Juan López, solicita el dirigente de del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Juan Mejía, quien añadió que, aunque se ya se dio la captura de varios individuos vinculados al crimen, es necesario ir más allá de los responsables materiales, exigiendo que se identifique y procese a quienes ordenaron el asesinato.

-“Los autores intelectuales también deben pagar”, anotó el ambientalista.

“Nos complace que las autoridades hayan detenido a personas ligadas al asesinato de Juan López, pero no podemos quedarnos ahí. Se debe investigar a fondo quiénes fueron los autores intelectuales de este crimen”, expresó Mejía, quien subrayó la importancia de esta lucha no solo para la familia de López, sino para todo el pueblo hondureño, especialmente para las comunidades que defienden los recursos naturales.

Juan López, un cristiano comprometido y ambientalista de campo, dedicó su vida a la defensa del agua como un derecho humano, destacó Mejía al tiempo que anotó que el asesinato de López es parte de un patrón de violencia contra activistas ambientales en el país, mencionando los casos emblemáticos de Carlos Escalera y Berta Cáceres, quienes también fueron asesinados en medio de sus luchas por la protección del medio ambiente.

“La indignación crece cada día más porque los ambientalistas no reciben la protección que merecen. Aunque hay avances en la investigación, no podemos darnos por satisfechos hasta que todos los responsables paguen por este crimen. Hay temor, pero también una creciente indignación. No vamos a descansar hasta que se haga justicia, tanto por Juan como por todos los que han perdido la vida en defensa de nuestro territorio y los derechos humanos”, concluyó Mejía.LB