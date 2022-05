Álvarez pide usar el Trans-450 para ahorrar gasolina y demanda apoyo para el éxito del gobierno

Tegucigalpa – El diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Ricardo Álvarez pidió este lunes echar andar el proyecto fallido del sistema de transporte público denominado Trans-450 para generar ahorro de combustibles, al tiempo que demandó apoyo para las ejecutorias del gobierno que encabeza Xiomara Castro de Zelaya.

– Valoró la decisión del gobierno de Xiomara Castro de renegociar los contratos de generación de energía, pero criticó la derogación de la Ley de Empleo por Hora.

– Exigió meter presos a los corruptos, aunque criticó que la sociedad no puede valerse de la cultura de la sospecha.

Abogó para que el país respalde a la presidenta Xiomara Castro, “es importante que todos los partidos, incluyendo el mío (Partido Nacional), tengan una oposición constructiva, no destructiva, porque al final de lo que se trata es de Honduras y la esperanza de un nuevo gobierno para que las cosas mejoren”.

En entrevista con la radio HRN, Álvarez condenó la invasión de Rusia a Ucrania y la llamó “una guerra estúpida”.

Citó que la ciudadanía y el gobierno deben buscar medidas de ahorro de combustibles porque no se avizora una solución a la crisis entre Rusia y Ucrania, al tiempo que propuso el teletrabajo como una opción para bajar el congestionamiento en las calles.

“Todos los países del mundo tienen un mecanismo inteligente, un transporte eficiente, sugiero que se ponga en uso el Trans-450. No me parece justo que durante ocho años de la administración anterior del alcalde (Nasry) Asfura solo haya sido remiendos, solo cambios en la infraestructura que estaba casi finalizada, aquí el que pierde es el pueblo porque no tiene un sistema de transporte”, esbozó.

Demandó al gobierno hacer una consideración especial en sus finanzas para poner énfasis en el uso del combustible y los fertilizantes.

El también exvicepresidente de Honduras, enmarcó que “pido a todos los sectores que se sienten con la presidenta Xiomara, con sus personas encomendadas para atender las diferentes áreas de preocupación e interés, para que empujemos todos en la misma dirección”.

Calificó que el gobierno de Xiomara Castro ha tenido muchos aciertos y desaciertos, en este último apartado reprochó que se haya eliminado la Ley de Empleo por Hora.

En tanto, reconoció la decisión gubernamental de renegociar los contratos de generación de energía, algo que solo era identificado por los gobierno anteriores.

Reconoció que no debe de haber “medias tintas” en la lucha contra el narcotráfico y las decisiones deben ser valientes para no aflojar en el combate a este flagelo.

Concluyó que el Partido Nacional no está muerto y que simplemente atraviesa un momento complicado en su historia política. “Todos los partidos tienen buenos y malos ciudadanos, todos los partidos políticos pierden y gana elecciones, eso es así”, remató. JS