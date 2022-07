Alto contagio de COVID en centros educativos es simple percepción, “no cerraremos escuelas”, dice ministro Sponda

Tegucigalpa – El ministro de Educación, Daniel Sponda dijo este viernes que el alto nivel de contagio de COVID-19 en los centros educativos es “simple percepción”, al tiempo que reafirmó que no cerrarán las aulas de clases como se ha sugerido.

– La primera quincena de agosto será el concurso para los docentes y la segunda para el personal administrativo y las juntas departamentales de educación, anunció.

– Denunció que uno de los asesores del anterior ministro de Educación, ahora es el representante de los maestros Proheco que reclaman ante las autoridades del ramo.

Dijo que el alto nivel de contagios en centros educativos es una simple percepción, ya que de 23 mil escuelas en todo el país, ni 100 de ellos reportan casos de docentes y estudiantes contagiados.

“Este ejercicio que estamos haciendo en el Álvaro Contreras es un claro ejemplo de ello, las clases en el sistema educativo nacional no las vamos a volver a cerrar, a menos que se den las condiciones que se establecieron en el protocolo de bioseguridad que aplicamos desde febrero con muchísimo éxito”, aseveró.

El funcionario llegó este viernes al Instituto Departamental Álvaro Contreras en Copán, occidente de Honduras, donde constató las condiciones de ese centro de enseñanza.

Valoró que uno de los grandes logros de su gestión fue abrir el sistema educativo público tras dos años de estar cerrado por la pandemia y embate de las tormentas tropicales.

Se jactó que “recibimos cero niños vacunados de 5 a 11 años, y ahora prácticamente los tenemos vacunados a todos. Los estudiantes entre 12 y 17 años no se habían vacunado ni siquiera la mitad y en Honduras los que no lo han hecho es porque no han querido”.

El ministro Sponda aseguró que el COVID no es lo peor que le ha pasado al sistema educativo, “lo peor que nos pasó fue tener las aulas cerradas”.

Apuntó que la próxima semana hay receso académico en todo el sistema educativo nacional.

Puntualizó que la infraestructura en el sistema educativo ha sufrido dos grandes embates: 25 años de modelo neoliberal que disminuyeron los presupuestos en el ramo y 12 años de gobierno que no invirtieron nada en el sistema.

Señaló que este año se aumentaron 2 mil millones de lempiras en el presupuesto de la Secretaría de Educación y se prevé otro incremento para 2023 que permita contratar a 2 mil 500 nuevos docentes e invertir en infraestructura. JS