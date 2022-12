Allegri resiste al terremoto

Roma – El italiano Massimiliano Allegri, entrenador del Juventus, muy criticado tras esta primera parte de la campaña en la que se ha especulado mucho con su destitución, ha resistido al terremoto generado por la dimisión de la junta directiva al completo del conjunto turinés y seguirá al frente de la primera plantilla.

Un inicio con muchas más sombras que luces en Serie A y eliminado en fase de grupos en Liga de Campeones pusieron en tela de juicio el trabajo de Allegri, que se mantuvo impertérrito ante la crítica feroz y, según apuntaron los medios locales, ante la falta de confianza de cierto sector de la junta directiva.

Pese a todo lo ocurrido, fue ratificado por Andrea Agnelli, ya expresidente de la ‘Juve’, justo cuando cayó derrotado ante el Maccabi Haifa israelí y sus opciones de seguir en ‘Champions’ eran prácticamente imposibles: «Allegri es el entrenador y se quedará», dijo entonces a los micrófonos de Sky Sport Italia en octubre.

Este lunes, la dimisión colectiva de toda la cúpula juventina, provocada por la conocida como ‘Investigación Prisma’ que lleva a cabo la Fiscalía de Turín y en la que se indaga un posible falseo de cuentas, dirigió inevitablemente la atención también a un ámbito deportivo que solo ha sufrido ligeras variaciones en favor del técnico italiano.

Y es que si Allegri no tenía la confianza de parte de la directiva, cuenta ahora con el apoyo total del italiano John Elkann, nieto del magnate Gianni Agnelli y primo del ya expresidente del Juventus, y director ejecutivo de Exor, el holding de la familia Agnelli que controla el Juventus.

El empresario ha propuesto como nuevo presidente a Gianluca Ferrero y ha nombrado como nuevo director general a Maurizio Scanavino, dos hombres de su confianza que tienen ahora la tarea de formar una nueva directiva junto al consejero delegado Maurizio Arrivabene, que abandonará su puesto una vez conformada la nueva directiva.

«Allegri sigue siendo el punto de referencia del área deportiva del Juventus. Contamos con él y con todo el equipo para seguir ganando como han demostrado en las últimas jornadas», declaró este martes Elkann a Sky Sport Italia.

Unas palabras a las que no tardó en responder el entrenador, que aseguró que «siempre es muy positivo sentir la cercanía de los accionistas y por eso agradezco a John Elkann estas palabras».

Además, destacó que su relación con Agnelli no terminará: «En estos años de trabajo, pasión y victorias, siempre he podido contar con el apoyo de Andrea Agnelli, al que me une una relación de amistad, que no se interrumpirá con el fin de su presidencia», expresó en un comunicado oficial publicado por ANSA.

«Andrea y John son figuras de referencia para el mundo del Juventus, que debe seguir centrado en el trabajo diario en el campo para obtener los resultados que todos queremos», sentenció.

Y no solo es que tenga la confianza de los mandatarios, es que según informa ‘La Gazzetta dello Sport’ trabajará mano a mano con Federico Cherubini, el director deportivo del club, para planificar lo que queda de temporada.

La ‘Juve’, bajo la lupa en aspectos económicos, terminó la primera parte de la temporada tercera y parece haber encontrado la estabilidad deportiva que tanto ha buscado desde el inicio de campaña. A partir de enero, Allegri tiene la complicada tarea de dar caza al Nápoles en Serie A y competir por levantar el trofeo de la Liga Europa. AG