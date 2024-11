3-3. El horizonte ‘Champions’ aplaza el alirón del PSG

Redacción deportes.– El París Saint-Germain falló en su intento de proclamarse este sábado campeón de la Ligue 1 por duodécima vez en su historia tras empatar 3-3 en el Parque de los Príncipes frente al Le Havre, un equipo que pelea por no perder la categoría y que pudo con un rival con la mente puesta en el Borussia Dortmund.

A los hombres dirigidos por Luis Enrique Martínez le valía con tres puntos más para finiquitar la Liga. Todo parecía preparado para la fiesta ante Nasser Al-Khelaïfi y Luis Campos, ambos en el palco de autoridades expectantes para celebrar el duodécimo titulo de Liga de su club. Pero todo quedó en nada, porque el Le Havre, muy necesitado de puntos para evitar el descenso, dio un golpe encima de la mesa.

Influyó mucho que a la vuelta de la esquina el París Saint-Germain tiene la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Se enfrentará a un duelo clave, por no decir histórico, ante el Dortmund. Y es que, el conjunto francés, acostumbrado a ganarlo todo en Francia, no ha conseguido absolutamente nada por el continente. Y, desde que llegó Al-Khelaïfi a la presidencia, acumula once intentos en la máxima competición continental con una final perdida como máximo éxito.

Por eso, con ese duelo en Dortmund en el horizonte, Luis Enrique mantuvo su línea de rotaciones. Nombres que fueron titulares ante el Lorient como Donnarumma, Mendes, Gonçalo Ramos o Mbappé, iniciaron el duelo en el banquillo. Mantuvo en la alineación a otros como Dembélé y aparecieron otros teóricos titulares en Alemania como Marquinhos, Barcola o Vitinha, pero también posibles suplentes como Asensio.

Si contra el Lorient funcionaron las rotaciones la pasada jornada, ante el Le Havre, no. El París Saint-Germain aparentó apatía, pocas ganas y mucho conservadurismo. El objetivo era otro, la Liga de Campeones, y su rival lo aprovechó. Muy seguro atrás y efectivo arriba, el Le Havre pegó el primer golpe con el tanto de Operi, que triunfó con un fuerte zurdazo desde fuera del área.

El PSG respondió a la media hora con el acierto de Barcola que fue un espejismo, pero Ayew, al filo del descanso, volvió a adelantar al Le Havre. En los vestuarios, Luis Enrique decidió dar entrada a Mbappé, Kang-In Lee y Mayola. Se encomendó a su estrella para reaccionar y conseguir una remontada que diera el título a su equipo.

Tampoco funcionó esa idea. El PSG quiso ganar a media velocidad y así era imposible ante un equipo con urgencias por evitar el descenso. De hecho, el Le Havre mantuvo su fortaleza y casi certificó su victoria con un tanto de penalti transformado por Touré.

Aunque Gonçalo Ramos despertó para asistir a Achraf Hakimi en el segundo y para empatar en el minuto 95, no fue suficiente para el PSG, que no estaba destinado a cantar el alirón aunque podría hacerlo sin jugar: si el Mónaco pierde o empata en Lyon este domingo, será campeón antes de viajar a Dortmund, escenario de su verdadero objetivo. El trono europeo espera al conjunto parisino.

— Ficha técnica:

3.- París Saint-Germain: Keylor Navas; Hakimi, Marquinhos (Skriniar, min. 62), Pereira, Beraldo; Dembélé (Mbappé, min. 46), Vitinha, Zaire-Emery, Barcola (Mayulu, min. 46); Asensio (Kang-In Lee, min. 45) y Kolo Muani (Gonçalo Ramos, min. 63).

3.- Le Havre: Desmas; Nego, Sangante, Salmier, Lloris, Opéri; Casimir (Joujou (min. 82), Touré, Targhalline (Kuzyaev (min. 82), Sabbi; y Ayew.

Goles: 0-1, min. 19: Opéri; 1-1, min. 29: Barcola; 1-2, min. 38: Ayew; 1-3, min. 61: Touré, de penalti; 2-3, min. 78: Achraf; 3-3, min. 95: Gonçalo Ramos.

Árbitro: Willy Delajod. Mostró cartulina amarilla a Zaire-Emery (min. 75) y a Mbappé (min. 93) por parte del París Saint-Germain y a Sangante (min. 96) por parte del Le Havre.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésima primera jornada de la Ligue 1 disputado en el Parque de los Príncipes de París ante unos 45.000 espectadores. EFE/ir