Algunos funcionarios se han embrutecido por el poder, señala el psiquiatra Javier Uclés

Tegucigalpa – El psiquiatra Javier Uclés afirmó este sábado que algunos funcionarios de la administración de Xiomara Castro sufren del síndrome de Hubris, un trastorno que genera un ego desmedido, entre otras variantes.

“Se enferma la gente de tener poder, y el poder enloquece, enferma y embrutece. Hay mucho comportamiento sociopático, la palabra es un poquito extraña, pero son la gente que se están aprovechando del poder, que no tienen seriedad, ni comprensión de los demás, entonces se aprovechan”, dijo el especialista.

Para Uclés, a estos funcionarios no les importa el despilfarro y el desorden en cuanto al manejo del poder y tener dinero y estarse apropiando del poder, y la corrupción en cambio, sigue creciendo.

El comportamiento de algunos servidores públicos del actual gobierno deja mucho que desear, dijo el psiquiatra al remarcar que “el poder siempre embrutece” y en la actualidad, los nuevos funcionarios “se han enfermado y han derrochado. Estamos viendo poco a poco cómo se han comportado, con disparates, con orgías, con gasto de dinero, botar el dinero, despilfarrando el dinero», dijo.

«Los que entraron al poder con promesas de campaña, con promesas que no cumplieron, eso va llenando a la población de tristeza, de confusión, de desorientación, de rabia, cólera y enojo», señaló, al agregar que mucha gente que fue engañada ya que les dijeron que ya no habría carros de lujo, viajes ni dinero malgastado, “y eso no se ha cumplido”. VC