Algunos funcionarios no han cumplido con las exigencias de la presidenta: Augusto Aguilar

Tegucigalpa – El doctor Augusto Aguilar, asesor del Consejo Nacional Electoral (CNE), señaló hoy luego que se llevara a cabo el Consejo de Ministros que algunos funcionarios no han cumplido con las exigencias de la presidenta Xiomara Castro.

En ese sentido, acotó que los cambios son necesarios y hasta normales en todo gobierno.

“Los cambios son necesarios, algunos funcionarios no han cumplido con las exigencias que les ha planteado la presidenta Xiomara Castro; eso ha sido normal durante todos los gobiernos en cuanto a los cambios que el titular del Ejecutivo estime convenientes”, declaró.

No todo puede ser perfecto, pero no se han tenido los actos de corrupción que persistieron durante gobierno anteriores, afirmó.

“Si bien me parece que ha sido un buen Gobierno, pero no todo puede ser perfecto; durante la gestión de la presidenta Castro no hemos tenido los actos de corrupción que sucedían en administraciones anteriores”, apostilló.

A renglón seguido aseveró que los niveles de corrupción en el país han bajado significativamente.

“Pueden haber actos de corrupción, pero no a la dimensión que se dieron en los doce años de gobiernos nacionalistas”, defendió el asesor del CNE. (RO)