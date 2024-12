Alerta internacional contra David Chávez ya está suspendida, pero la nacional no

Tegucigalpa – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), Wilson Paz no ha revisado el sin valor de la alerta nacional contra el dirigente político del Partido Nacional, David Chávez, sobre quién había una orden de aprehensión.

“Hoy voy a revisar si en efecto ya hubo un sin valor de la alerta nacional que tenía él (David Chávez) judicial y si es así, pues yo soy un hombre respetuoso de las leyes y si es así, él puede ingresar al país”, dijo al agregar que de no ser así, Chávez no podrá ingresar al país.

En las últimas horas, Chávez anunció su pronto retorno a Honduras después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitiera la suspensión provisional de la orden de captura en su contra a través de un amparo judicial.

(Leer) David Chávez anuncia retorno a Honduras y recuerda sigue siendo presidente del CCPN

En tal sentido, al ser consultado por Radio América, Paz reiteró que hará lo que le corresponde cuando llegue el sin valor de parte del Poder Judicial, “vamos a cumplir como mandan las leyes”.

El funcionario señaló que las alertas contra Chávez son dos, una a nivel internacional, que ya no está vigente según consta en el sistema porque la quitó la Interpol, pero observó que la alerta nacional “allí es donde nosotros como Migración estamos involucrados, hasta el momento no tengo información de eso, puede ser que esté pasando en este momento, por eso no me atrevo a hacer un juicio”, manifestó.

En tal sentido, el director de Migración expresó que “sugeriría a su grupo jurídico que se haga un trabajo aparte, para que no tenga ningún problema a su llegada y si la alerta existe, en el Instituto vamos a cumplir a cabalidad lo que contempla la ley”. VC