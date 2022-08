Alderete: «Nunca dije que no quería venir al Getafe»

Getafe (Madrid) – Omar Alderete, defensa paraguayo del Getafe, aseguró este miércoles que nunca dijo que no quisiera fichar por el club madrileño y declaró que intentará adaptarse «lo más rápido posible» para ponerse cuanto antes a disposición de su técnico Quique Sánchez Flores.

Cedido por el Hertha Berlín hasta final de temporada con una opción de compra, Alderete, que la pasada temporada jugó en el Valencia, fue cuestionado por si en alguna ocasión afirmó que no quería fichar por el Getafe y se mostró contundente en su respuesta:

«Hay gente que dice una cosa, otros que lo creen y yo en ningún momento hablé con nadie. Nunca dije que no quería venir (al Getafe). Tampoco dije a nadie dónde quería ir», explicó durante su presentación oficial.

Alderete manifestó que el Getafe «está armando un buen equipo» e indicó que la pasada campaña, pese a su mal inicio, demostró que pudo «pelear por grandes cosas» porque durante la mayor parte del campeonato «estuvo bien».

«Todos los que jugamos contra ellos lo pasamos mal. He venido a aumentar eso. Antes de venir sabía que el Getafe tenía un buen vestuario, que tenía un buen grupo. Eso es lo que me he encontrado cuando he llegado. He venido para adaptarme lo más rápido posible», apuntó.

Cuestionado por cómo se desarrolló su fichaje por el Getafe, comentó que fue su representante quién se encargó de las negociaciones y quién le comentó a Alderete la opción de jugar en el club azulón.

«Le dije que me gustaba. Él manejaba todo. Cuando me preguntaban decía que quería venir aquí. En el Coliseum jugué con el Basilea hace dos o tres años y nos fue muy bien (el cuadro suizo ganó 0-1). Pero fue un partido muy difícil. Es como me imagino al Getafe, que más adelante podamos pelear y que lo metamos donde estaba ese momento», declaró.

Además, informó de que no ha hablado «mucho» con Quique Sánchez Flores y desveló que el técnico del Getafe le ha dicho que trabaje y se adapte lo mejor posible para ayudar a su equipo. «España me gusta mucho. Me encanta LaLiga y tenía muchas ganas de quedarme en España», agregó.

Por último, habló sobre sus dolencias físicas: «Creo que sería lo más rápido posible (su vuelta). Tengo unas molestias, estoy mucho y mejor y lo más rápido posible quiero entrar», concluyó.