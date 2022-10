Alcalde Jorge Aldana pide evacuación preventiva a locatarios de mercados La Isla y Mariscos

Tegucigalpa – Jorge Aldana, alcalde del Municipio del Distrito Central, instruyó proceder con la evacuación preventiva de locatarios de los mercados: La Isla y de Mariscos debido al crecimiento del caudal del río Choluteca.

“En este momento se procede a encender ya la sirena en el mercado La Isla para que los locatarios comiencen el proceso de evacuación preventiva y voluntaria”, escribió el edil capitalino en sus cuentas oficiales de redes sociales.

En ese sentido y consecuentemente agrega que “esta misma medida aplica para el mercado de Mariscos. Nuestro objetivo es salvar vidas y con prevención lo vamos a lograr”.

Anteriormente, Aldana alertó siempre por la misma vía que las lluvias de las últimas 48 horas han dejado en su máxima capacidad a la represa Los Laureles.

Por lo anterior, procedieron a enviar equipos expertos en el tema para monitorear el caudal del río, seguidamente alertaron a los locatarios de La Isla y Mariscos estar atentos por si se requiere la evacuación preventiva.

En ese contexto, la gerente de mercados municipales, Esperanza Rodas, dijo que de momento no hay inundaciones, pero que las acciones que realizan son preventivas en el sentido que pueda haber descargas de agua en la Represa Los Laureles.

Agregó que hay personas que no quieren abandonar la zona, sin embargo considera que deben llegar a un acuerdo con ellos porque una vez que se desborda el río Choluteca no hay forma de ayudarles y que no pierdan sus mercaderías.

Dijo que otros mercados como: El Colón, Álvarez y San Isidro, que junto con el mercado de La Isla, son unos 3 mil locatarios que deberían ser evacuados en las próximas horas, si las lluvias continúan con esa misma intensidad.

Una vez que la Represa Los Laureles, alcanzó su máxima capacidad de almacenamiento de agua, ocasiona el crecimiento de los caudales de los ríos: Guacerique y Choluteca, lo que aumenta la vulnerabilidad de las zonas aledañas

Personal de la Alcaldía Municipal, informó recientemente que la otra represa, La Concepción, se encuentra en un 98 % de su capacidad y eso representa un riesgo para la ciudad porque se está quedando sin capacidad de retener aguas lluvias. JP