Alcalde de Texiguat dice que no le debe obediencia a nadie

Tegucigalpa – “A mí se me quiere crucificar, se me quiere expulsar del Partido Liberal solamente por haber recibido en el pueblo de los soldados de Morazán a una precandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre)”, defendió el alcalde de Texiguat, Erick Mejía.

Mejía acudirá el próximo 30 de enero a su segunda audiencia de descargo, por el Tribunal de Honor del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), por haber actuado con deslealtad al partido.

Según el edil, en Texiguat, los liberales y los libres son hermanos, un sentimiento que según él, se respira en los 298 municipios del territorio nacional.

“Yo no le debo obediencia a nadie, lo que soy no se lo debo, políticamente más que a mi pueblo que me eligió en noviembre”, aseguró. VC