Alcalde de Choluteca advierte que se agudiza crisis en el sector camaronero

Tegucigalpa- La situación del sector camaronero en la zona sur es grave y urge que se le preste atención, recordó el alcalde de Choluteca, Quintin Soriano.

“El problema aquí es muy serio y requiere soluciones inmediatas. Hicieron una alharaca por la exportación a China y apenas se han mandado dos contenedores”, declaró Soriano, quien se identificó como técnico en el cultivo de camarón y aseguró conocer bien la problemática.

Explicó que la falta de mercados obliga a mantener el camarón en las lagunas por meses, lo que aumenta los costos y genera una alta mortalidad en los estanques, agravando aún más la situación.

El alcalde enfatizó que la crisis afecta no solo a las fincas camaroneras, sino también a toda la cadena de producción, desde las empacadoras hasta los laboratorios. “¿Cómo va a estar uno a gusto con este gobierno? Abogamos por la cantidad de personas que van a quedar desempleadas aquí en el sur. Me solidarizo como ciudadano, no como alcalde”, dijo, dejando entrever la posibilidad de movilizaciones por la difícil situación.

Soriano también cuestionó la ruptura de relaciones con Taiwán, comparándola con el enfoque de El Salvador, que ha mantenido lazos comerciales con Taiwán mientras mantiene relaciones diplomáticas con China. “¿Por qué aquí en Honduras no hicieron lo mismo? No saben el daño que están causando”, sostuvo.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a los ciudadanos del sur a “votar para que estos que están en el gobierno se vayan” en las próximas elecciones, asegurando que el impacto económico en Choluteca y la falta de políticas efectivas están golpeando duramente a su población.LB