Edil Contreras y vicealcalde Menjívar se enfrentan en SPS por despido de militantes de Libre

Tegucigalpa – El despido de cinco gerentes, tres de ellos militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) en la municipalidad de San Pedro Sula, provocó un enfrentamiento entre el alcalde Roberto Contreras y el vicealcalde Omar Menjívar.

-La acción puede derivar en una crisis política ya que la dirigencia de Libre (Partido en el gobierno) puede interpretar el despido como un desafío a los acuerdos asumidos.

Las opiniones encontradas se pusieron de manifiestos por los dos funcionarios quienes defienden sus puntos de vistas en una acción que podría derivar en una crisis política al interno de la comuna.

La lucha por los puestos gubernamentales que realizan dirigentes, activistas y militantes de Libre se expande a todo el territorio y a las diversas instancias gubernamentales, llevando al enfrentamiento entre diputados y dirigentes de la organización para ver quien coloca más gente en el aparato estatal a todos los niveles.

El alcalde Contreras argumenta que los despedidos no dieron el ancho y mostraron bajo rendimiento en la gestión por resultados de las últimas 14 semanas.

De su lado, el vicealcalde defendió el compromiso que existe con Libre y advirtió que la acción puede derivar en crisis.

“Bajo rendimiento”

El alcalde sampedrano comunicó que los simpatizantes de Libre mostraron bajo rendimiento y no alcanzaron los objetivos durante 14 semanas.

“Querer esperar buenos resultados producto de la buena suerte o la casualidad, no se dio y por tal razón tuvieron que ser despedidos”, apuntó el alcalde Contreras.

Agregó que dos gerentes de su movimiento independiente también fueron despedidos por bajo rendimiento.

Sobre el compromiso con el partido Libre anunció que continuarán sosteniendo su cuota de poder en la comuna.

Sin embargo, aseguró que ningún acuerdo garantiza el trabajo por los próximos cuatros años para cualquier simpatizante de los partidos políticos en gobierno.

“El hecho de haber firmado un acuerdo para que una persona me acompañe en este proceso de administración no le garantiza que va a estar los cuatros años al lado mío. Si hace el trabajo se queda con nosotros y si no lo vamos a despedir”, sostuvo.

Impulso

De su lado, el vicealcalde Menjívar consideró que el alcalde Contreras debe controlar sus emociones y no actuar con ímpetu y capricho.

En ese sentido, tachó de injustificado el despido de los cinco gerentes, quienes estaban bajo sus órdenes.

Consideró injustificados los despidos y pidió corregir la decisión tomada únicamente por el alcalde Contreras, ya que externó nunca se le comunicó la intención de separar a los gerentes.

“Me parecen injustificados estos despidos”, manifestó el vicealcalde quien acusó al alcalde de generar una crisis al interior de la comuna sampedrana.

Crisis en la comuna

“Lo que (el alcalde) está haciendo es poniendo en precario el acuerdo que nosotros suscribimos y si ese acuerdo no se sostiene se puede generar una crisis”, advirtió el vicealcalde.

Señaló que en la actualidad Libre es una fuerza política en el país y el despido de sus militantes puede derivar en una crisis.

No obstante, apuntó que se está a tiempo de corregir la acción que a su criterio refleja un impulso del alcalde sampedrano.

Dicha acción puede ser interpretada como un desafío para la dirigencia de Libre que cada vez demanda más participación en los entes estatales. (RO)