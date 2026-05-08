Alcalde capitalino reitera que Trans 450 forma parte del proyecto de modernizar el transporte público

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, reafirmó este viernes que uno de sus objetivos en su gestión es modernizar el transporte público en la capital hondureña, y que el proyecto Trans 450 forma parte de este plan.

Manifestó a periodistas que la idea del transporte público sea limpio, seguro, eficiente y en un costo razonable.

En ese orden, comentó que se ha estado trabajando para activar el proyecto del Trans 450 con remoción de las estaciones, recuperación de los túneles, dialogar con los consorcios para implementar la recaudación electrónica en lugar del dinero en efectivo y la compra de los buses.

Con el tema de la recaudación, indicó que la idea que el pago sea con tarjeta electrónica, QR o reconocimiento fácil.

“Creo que el otro año vamos a empezar a ver avances tecnológicos en el sentido del recaudo con los consorcios”, estimó.

Sobre las críticas de reactivar este proyecto tras no entrar en operación la década pasada, contestó que la conveniencia es avanzar y modernizar el transporte público como en las demás ciudades del continente.

Añadió que si hay temas legales pendientes en resolver, que se encargue los operadores de justicia.

Zelaya dijo que falta llegar a un acuerdo con los consorcios con la tecnología que tendrá los buses electrónicos del Trans 450 y la capacidad de pasajeros que tendrá cada unidad.

“Ya se hizo la gran inversión (infraestructura de las estaciones), lo que pasa es que no se ha puesto funcionar, la inversión más grande será en la compra de buses y dependerá del número que pongamos a operar en la primera etapa”, declaró.

El alcalde capitalino mencionó la intención de conectar el Trans 450 con el proyecto del Teleférico, y explicó que su intención es que los ciudadanos suban a la cabina desde la colonia Arturo Quezada, pase por la 21 de febrero, mercado Zonal Belén, la primera avenida de la ciudad de Comayagüela y aterrice en el estadio Chelato Uclés para agarrar un bus. AG