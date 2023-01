Al menos cuatro policías heridos y varias personas detenidas deja  enfrentamiento en Cofradia, Cortés

San Pedro Sula– Al menos cuatro policías heridos y varias personas detenidas dejó como resultado un enfrentamiento tras el desalojo de pobladores que protestaban exigiendo justicia para Franklyn Briones, supuestamente asesinado por policías en Cofradia, Cortés.

-Los pobladores exigen justicia por la muerte de un joven y otro que quedó gravemente herido en un retén instalado por los agentes policiales el viernes anterior.

-Las autoridades policiales pusieron a seis policías a la disposición de las investigaciones para deducir responsabilidades.

Agentes de la Policía Nacional se apostaron en esta zona y llegaron a acuerdos con los manifestantes para dejar libre este acceso vehicular, tras el intenso desalojo.

Anoche los pobladores protestaron con quema de llantas, los familiares de Franklyn Antonio Briones (de 19 años), quien según denunciaron fue ultimado por agentes de la Policía Nacional, exigen que se haga justicia.

Pobladores de Cofradía se toman la carretera en protesta por la muerte de dos jóvenes supuestamente por policías. @ProcesoDigital pic.twitter.com/R9ETQVIKbV — Proceso Digital (@ProcesoDigital) January 23, 2023

Briones se conducía junto con un amigo identificado solo con el nombre de Jonathan en una motocicleta y regresaban de echar combustible cuando, según familiares, policías a bordo de una patrulla les hicieron disparos y al ver que no se pararon los siguieron.

“Cuando mi hijo viene lo agarran en la entrada de Vida Nueva y al otro muchacho lo agarraron más adelante, a mi hijo lo llevaron al primer pasaje de Vida Nueva y le dispararon en la cabeza. Con qué derecho hicieron eso, si cometieron alguna infracción para eso están las leyes, si se tiene que pagar la multa se paga, en dónde dice que la infracción de no andar casco se paga con la vida, yo no lo he leído”, expresó María Briones, madre de la víctima.

Los pobladores estaban enardecidos por la situación, por tal razón la Policía Nacional hizo uso de la tanqueta para disuadir a las personas.

Sin embargo, se registró una dura batalla entre pobladores y agentes, dejando como resultado cuatro policías heridos y varias personas detenidas.

A esta hora de la mañana el paso por el sector de Cofradía es libre. IR