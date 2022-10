Al menos 200 notarios estarían pidiendo constancias para postularse a magistrados de CSJ

Tegucigalpa– A cinco días de iniciar el proceso de postulaciones en la Junta Nominadora, para magistrados de la Corte Suprema de Justicia aún no hay ninguna postulación.

-La Junta Nominadora aún no registra ninguna postulación

No obstante, la abogada Julissa Aguilar miembro de la Junta Nominadora, dijo que tienen conocimiento que en el Poder Judicial hay al menos unas 200 solicitudes para constancias presentadas por abogados y notarios con el fin de presentar en la carpeta de postulación como parte de los requisitos.

“En lo que hemos estado monitoreando en el Poder Judicial se han pedido varias constancias, más de 200, entiendo yo para efectos de presentarlas en la carpeta de postulación que deben presentar a la Junta Nominadora”, especificó.

Otras organizaciones que deben brindar constancias a los abogados y notarios, están atentas a las solicitudes para brindar las mismas en el tiempo necesario, añadió.

Solo restan 12 días para que se cumpla el plazo de presentar las postulaciones, tiempo que se vencerá el 31 de octubre a las 11:59 de la noche.

La miembro de la Junta Nominadora, dijo que no les preocupa que aún no haya postulaciones porque eso se atribuye a que los abogados aún están realizando trámites de documentos y llenando formularios y de momento no han sentido presiones.

Por otra parte, dijo que como miembros de la Junta Nominadora están trabajando con un buen ritmo y de forma ordenada y la mayoría de las decisiones se han tomado por unanimidad. LB