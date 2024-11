Ahora cada cosa que hace el gobierno está bajo decreto de secretividad, cuestiona analista

Tegucigalpa – Para el analista político Jorge Yllescas el velo de secreto que rodea las negociaciones para instalar una misión internacional de lucha contra la corrupción no podría ser impuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“En Honduras se eliminó la ley de secretividad, pero ahora la secretividad es puntual, por ejemplo es secreto todo lo relacionado con el ferrocarril interoceánico, con las islas del Cisne, los acuerdos con China, las partidas confidenciales”, dijo.

De manera que, agregó el analista político – “cada cosa que hace el gobierno que debería ser pública, ahora son decretos concretos de secretividad, o sea que estamos igual o peor que en el gobierno corrupto de Juan Orlando Hernández”.

Yllescas dijo que el gobierno no tiene interés de que venga la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), “el gobierno no tiene interés en combatir la corrupción”, afirmó.

El analista mencionó que en la campaña electoral señalaron por ejemplo que inmediatamente iban a tener auditorías especiales sobre la construcción del aeropuerto de Palmerola, del Centro Cívico Gubernamental (CCG) o de las casas contenedores porque había corrupción, pero agregó que para eso no se necesita una CICIH.

“Pero no han hecho absolutamente nada y esas instituciones siguen funcionando como antes, si quisieran realmente combatir la combatir la corrupción no estarían esperando la CICIH”, dijo al agregar que en la agenda no está la instalación de la CICIH. VC