Advertencia de Castro sobre Palmerola busca proteger a miles de migrantes hondureños en EEUU, según canciller Reina

Tegucigalpa – El canciller Enrique Reina dijo este jueves que la decisión de la presidenta Xiomara Castro sobre analizar el retiro de la base militar norteamericana en Palmerola, lo que busca es proteger a miles de migrantes que se encuentran en Estados Unidos.

– Lo que la presidenta Xiomara Castro quiso decir al electo Trump es que queremos una relación de beneficio mutuo que nos convenga a ambas partes, dijo el funcionario.

– Honduras aporta muchas cosas en la relación con EEUU como es el caso de defensa y seguridad que cooperamos, no solo ellos nos dan, nosotros también les damos, aseveró.

Siempre sobre la comparecencia de la presidenta Castro el 1 de enero de 2025 sobre la decisión de revisar la base militar de EEUU en Palmerola como respuesta al anuncio de deportaciones masivas por parte del mandatario electo Donald Trump, señaló que “la presidenta fue clara al manifestar que nosotros extendemos nuestra mano para una relación de amistad y cooperación con Estados Unidos, mantener un diálogo constructivo y la amistad con ellos”.

Sin embargo -siguió el canciller- ante los posibles anuncios de deportaciones masivas y con un uso de medidas excesivas, pues creo que como país tenemos el derecho en protección a nuestras migrantes de replantearlos una relación.

Mencionó que existe una magnífica relación entre Honduras y EEUU en economía, comercio, cooperación, defensa y seguridad, pero si el país recibe un número exorbitante de personas y se les anda cazando bajo una especie de cacería humana, “pues también tenemos el derecho como nación de replantearlos estos temas, decir que aquí tenemos una base militar y cuál sería ante esta nueva realidad el beneficio mutuo”.

En el diálogo que debe existir con EEUU, Honduras tiene el derecho a decir que si no existe un beneficio en la relación tenemos que replantearlo, “es algo que hace correctamente la presidenta de alguna forma de poner las cartas sobre la mesa a la administración Trump”.

Reina reflexionó que las relaciones son de beneficio mutuo, y en el caso que no exista un beneficio para Honduras, pues habría que replantearse la situación, no sólo se trata de poner la espalda para que lo golpeen cuando no se recibe nada.

Consultado sobre si han medido el impacto de la advertencia de Castro a Trump, Reina respondió que “se trata de plantarnos con dignidad y decir que queremos una relación de beneficio mutuo, sigamos trabajando. Hay mentes en Honduras que siguen pensando como en la guerra fría y deben entender que por pequeño que sea un país, se tiene que dar su lugar”.

Señaló que en muchos casos no es necesario que los tratados pasen al Congreso Nacional para ser derogados, como sucedió con la extradición o con la salida del CIADI. “La letra del tratado es lo dice que cualquiera de las partes lo denunciará en cierto tiempo”.

Puntualizó que “si hay una política inamistosa de Estados Unidos, pues nosotros tenemos también a replantearlos nuestra relación”.

Rechazó que exista la intención de ofrecer el espacio ocupado por EEUU en la base militar de Palmerola a China o Rusia, “las bases de Estados Unidos en América Latina se han ido eliminando esos convenios en la mayor parte de los países y eso no es ideológico, no se trata de traer a nadie, lo lógico es que no tuviéramos presencia extranjera”.

Dijo que administración continúan sosteniendo reuniones con personeros del gobierno de Joe Biden, para el caso el pasado 23 de diciembre tuvo una conversación con Alejandro Mayorkas en torno a la ampliación del Tratado de Protección Temporal (TPS).

“Mantenemos esta relación abierta, nuestro embajador en Washington –Javier Bu– está haciendo los contactos para poder conversar con el equipo de transición de la administración Trump”, mencionó. JS