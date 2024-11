Adrenalina y diversión se vivió en la 9na edición de la maratón SULA

Tegucigalpa – El día esperado llegó, y con ello la emoción y la experiencia que solo la Maratón SULA hace sentir a los cientos de runners que participan en esta 9na edición. Las calles se estremecieron con los pasos que más de 3,000 personas dieron en las diferentes categorías de 21, 10 y 5 km.

Los campeones de la calle sudaron la camiseta para lograr llegar en tiempo récord a la meta y ser premiados con el primer, segundo y tercer lugar en las categorías femenino y masculino de las 3 distancias, y así ganar premios en efectivo, medallas y regalías de los patrocinadores.

La jornada arrancó a las 5:00 a.m. con la llegada de los competidores y el inicio del programa deportivo preparado para el evento y dedicado al 100% para las familias hondureñas. La clase de zumba permitió a los presentes acompañar la rutina de calentamiento y posteriormente la clase de Yoga dio un momento de relajación a los asistentes al evento.

A las 5:30 a.m. el primer grupo de competidores de la categoría de 21 km estaba listo para el pitazo inicial y ante la cuenta regresiva de tres, dos, uno, comenzaron la carrera, misma que inició a la altura de la planta de LACTHOSA hasta virar para hacer el retorno antes del monumento de El Soldado a inmediaciones del desvío a Mateo.

La emoción continuó en un ambiente familiar, lleno de música y cargado de energía para que el segundo grupo de la categoría de 10 km saliera a las 5:40 a.m. y posteriormente el tercer grupo de la categoría de 5 km a las 5:50 a.m.

Música, diversión y seguridad

Los Bohemios, Erik Chavarria y Dj Bimbo fueron los encargados de animar y ponerle sabor al ambiente, donde los niños, jóvenes y adultos disfrutaron de diversos stands con regalías por parte de los patrocinadores.

La Maratón SULA contó con el apoyo de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal, COPECO y su Unidad Médica de Emergencias, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, la Cruz Roja Hondureña, la Cruz Verde Hondureña, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y la Policía Nacional de Honduras para dar seguridad a los corredores.

Por su parte, los voluntarios de LACTHOSA de principio a fin permanecieron en los puestos de hidratación para los runners, brindando agua, jugos, malteadas y yogurt de la marca SULA y un delicioso desayuno nutritivo que incluía frutas para recobrar energías.

Gracias a nuestros patrocinadores

La Maratón SULA se consolida como la mejor competencia del país gracias a su organización y respaldo de empresas y marcas patrocinadoras como: BAC, Toyota, Ensoplast, GBM, Corrugados de Sula, Paiz, Sportline, Havoline, Jetstereo, Pronto, Hotel Real Intercontinental, Inplasa, RDS Radio, Yummies, Ceteco, Por Salud, Sanissimo, Bimbo, Power, Kash, Ceragem, Boost, Quaker, Radio América Multimedia, Publimovil, Yogas Garden, Aj Fitness, Reciclaje Diamante, Renovart, Platinum, Nutrispot, Farma Fácil, Deo Pies y Mc Donald´s.

SULA reafirma su compromiso con el pueblo hondureño de realizar eventos que contribuyan a promover un estilo de vida saludable.

Dato

La categoría de 21k está certificada por The Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), que garantiza estándares de calidad y competitividad internacional.

Para más información visite la página web www.maratonsula.com y sus redes sociales.