Ataques y acusaciones sobre Constituyente, son parte de folclor político, dice asesor presidencial Zelaya Rosales

Tegucigalpa – Manuel Zelaya Rosales, asesor de la presidencia de la República, manifestó este lunes que los ataques dirigidos a su figura y la especulación en torno a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), solo son parte del folclor político en Honduras.

En ese sentido, Zelaya dijo que reconoce que “las redes han cambiado la cultura mediática y no se utiliza la seriedad para hablar de las cosas. Es como ahora la forma de comunicación y su servidor y todo el que intente estar en política y que se resista a permanecer en ese vaivén que significan los medios, va a sufrir mucho”.

Añadió que en ocasiones cambian de canal o apaga el televisor cuando, escucha en los medios de difusión algunos temas que él particularmente considera absurdos o bien una barbaridad, “a mí no me preocupa que alguien de forma particular opinen, siempre que se tenga limpia la conciencia porque algunos pierden el control, especialmente los que se sienten aludidos”.

Zelaya Rosales fue consultados por una cadena radial, sobre el origen de los señalamientos respecto a una agenda oculta donde se asegura que el partido de gobierno Libertad y Refundación (Libre) pretende hacer una Asamblea Nacional Constituyente y respondió que se gastaría toda una vida tratando de explicar, este y otros temas con que lo relacionan en el país.

“No se puede, uno tiene que basar su vida en hechos y resultados, no desconocer la realidad porque la realidad crea imágenes adversas. Yo creo que yo tengo una imagen en el pueblo hondureño, entonces no es difícil que alguien quiera afectarla o atacarla, pero es parte del folclor de la política”, concluyó el expresidente de la República entre 2006 y 2009. JP