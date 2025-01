Abrir un pleito con el gobierno de Donald Trump es “absurdo y torpe”, dice Olban Valladares

Tegucigalpa – El analista y candidato presidencial del Pinu-SD, Olban Valladares dijo este jueves que no entiende algunas posturas del gobierno hondureño, especialmente con Estados Unidos, que es el principal socio comercial del país y donde hay más de 2 millones de compatriotas.

– Cuestionó que los daños que le provocan los políticos al pueblo con sus exabruptos y sombrerazos muchas veces son irreparables.

– Los 9 mil millones de dólares que envían los hondureños en remesas nos tienen como pescaditos en el agua respirando cada cuanto cogiendo oxígeno, señaló.

Enfatizó que en estos momentos abrir un pleito innecesario con el gobierno entrante del presidente Donald Trump es “absurdo, torpe y nos lleva a pensar con quién se quiere quedar bien”.

Citó que pareciera que la presidenta Castro no lee sus discursos y si lo hace no pone atención a lo que le ponen a hablar.

“Los redactores de los discursos, que toda la vida han estado tras bambalinas y en las sombras, terminan haciendo que estos gobiernos cometan los grandes errores y ellos tranquilamente se van a sus casas y nunca son juzgados por nada”, reflexionó.

Amplió que “la soberanía no se ejerce y la dignidad no se reclama a sombrerazos, es a través de la diplomacia y eso es un arte que se cultiva, no se nace con ello, no es el puesto el que le da la inteligencia a las personas, es precisamente su formación académica o su experiencia como empresario o funcionario público”.

Valladares pidió a las autoridades de gobierno no seguir con los conflictos con el principal socio comercial de Honduras, donde además hay más de dos millones de migrantes que envían el 27 % del Producto Interno Bruto (PIB) que sostiene la economía del país. JS