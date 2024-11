Abogado Colon dice sigue como jefe de defensa de JOH y no cree que juicio se alargue más

Tegucigalpa/New York – El abogado Raymond Colon dijo este martes que él sigue siendo el jefe de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, al tiempo que externo no cree haya más prolongación del inicio del juicio reprogramado para el 12 de febrero.

En esos términos se refirió Colon al salir de la audiencia de este martes en la corte del Distrito Sur de New York ante el juez Kevin Castel.

“Yo todavía sigo siendo el líder de la defensa, el juez no me dejó ir, pero no era que me quería ir, simplemente quería más tiempo para tener a alguien que podría ser suplementario”, expresó.

Acentuó que el juicio iniciará el 12 de febrero, “ya el juez lo ha dicho y yo lo dudo que va a cambiar la fecha”.

Colon confesó que ha tenido la oportunidad de reunirse con su cliente e incluso el nuevo abogado también ha tenido la oportunidad de hablar con él.

Sobre con condición de Juan Orlando Hernández, refirió que es un estadista y un tremendo intelectual, “lamentablemente tiene circunstancias que son terribles para alguien que ha sido líder de un país. Sabemos que el narcotráfico ha destruido mucho el país, aquí lo que pedimos es un juicio justo y dependiente del jurado que se forme vamos a hacer los estudios y determinar si no tomas las posiciones del gobierno norteamericano simplemente porque están predispuestos”.

Luego de una intensa audiencia desarrollada la mañana de este martes en la Corte del Distrito Sur de New York, EEUU, el juez Kevin Castel determinó posponer por 7 días, es decir al 12 de febrero, el inicio del juicio para el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, el exjefe policial Juan Carlos Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda, los tres acusados por narcotráfico. JS