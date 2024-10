A un mes del ‘narcovideo’ se reafirma liderazgo de Carlos Zelaya en el M-28

Tegucigalpa – Un mes pasó desde la divulgación del “narcovideo” que evidenció a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, en reunión con barones de la droga acordando la entrega de 650 mil dólares (13 millones de lempiras) para la primera campaña electoral del Partido Libertad y Refundación (Libre) en noviembre de 2013.

– De los tres personajes políticos que aparecen en el video -Carlos Zelaya, Adán Fúnez y Carlos Múñoz- dos renunciaron a sus cargos y uno fue señalado como el principal sospechoso del asesinato de un ambientalista en el Bajo Aguán, pero hasta ahí, sin repercusiones con la justicia.

– Desde las propias entrañas del poderoso M-28 han ratificado que Carlos Zelaya sigue siendo el coordinador de ese mayoritario movimiento de Libre.

En la “narcoreunión”, Carlón -como le conocen al cuñado de la mandataria hondureña- dijo a los capos que “la mitad (del dinero) es para el comandante” y la otra mitad a ser repartida con líderes políticos de Colón, Santa Bárbara y Olancho.

La situación se tornó en un “narcoescándalo”, quizás el momento más álgido del actual gobierno, ya que Carlos Zelaya fungía como el hombre fuerte del Parlamento y el interlocutor válido con la oposición política en un Congreso ávido de consensos y con poca efectividad para legislar.

De los tres personajes políticos que aparecen en el narcovideo de Insight Crime –Carlos Zelaya, Carlos Múñoz y Adán Fúnez– los dos primeros renunciaron a sus cargos y el último es señalado como el principal sospechoso por el asesinato días después de un reconocido ambientalista en el Bajo Aguán, pero hasta ahí sin repercusiones ninguno de ellos con la justicia.

Carlos Zelaya responsabilizó a Carlos Múñoz y Rafael Sarmiento, éste último actual jefe de bancada del Partido Libre, de organizar aquella narcoreunión de 2013 en la Residencial Río de Piedras en San Pedro Sula, a tan solo 20 días de los primeros comicios de Libre.

El fiscal Johel Zelaya prometió perseguir a los actores de la narcopolítica hondureña.

Apenas un día después -4 de septiembre- el Fiscal General, Johel Zelaya, advirtió que “vamos a perseguir políticos corruptos”, pero no se conocen acciones al respecto. En subsiguientes apariciones públicas el titular de la Fiscalía ha reiterado que no representa a ningún partido político y que procesará a todos los que han cometido ilícitos en el país.

Desde ese momento pocas cosas han pasado, pese a la gravedad del video que retrató los vínculos del hermano del expresidente Manuel Zelaya, quien fue mencionado en varios juicios en cortes norteamericanas de ser uno de los principales operadores de la pista El Aguacate, en Olancho, para el tráfico de drogas a gran escala. Sin embargo, apenas se produjo su renuncia como diputado del oficialista partido en el poder, así como la de su hijo, José Manuel Zelaya, quien ostentaba el cargo de ministro de Defensa, pero tuvo que hacerse a un lado “por solidaridad” para darle paso a la precandidata presidencial del oficialismo, Rixi Moncada.

Moncada es la apuesta de la familia presidencial para seguir en el poder. La “súper funcionaria” es una de las representantes de Honduras ante las Naciones Unidas para la negociación de la Comisión Internacional Anticorrupción (CICIH), también funge como ministra de Defensa y a la vez presidenciable de Libre. En este mismo gobierno ya estuvo como la secretaria de Finanzas y jefa del Gabinete Económico.

La principal y más fuerte candidata presidencial de Libre, tiene en “pausa” su movimiento político de “la Rixineta”, una especie de vagoneta animada que ha usado como símbolo de campaña para visitar el país y ungirse así con la candidatura de su partido. Rixi decidió cambiar la vagoneta por las bayonetas y las lanchas rápidas de los militares como una nueva extensión de su campaña electoral, pero ahora, desde la Secretaría de la Defensa.

Las circunstancias en las que se vio involucrado su cuñado, inicialmente tras su aceptación pública que se reunió con capos de la droga para pactar entrega de aportación de dinero para la campaña de Libre, hizo que la mandataria Castro denunciara el Tratado de Extradición con Estados Unidos, lo que para muchos fue una respuesta para proteger a su más cercano círculo familiar. Lo que se informó desde Casa de Gobierno fue que la decisión se tomaba porque no querían que este instrumento jurídico “se usará como herramienta de chantaje o para instrumentalizar a las Fuerzas Armadas”.

La embajadora Dogu dijo esta semana que trabajan para restablecer el Tratado de Extradición.

La representante de Washington en Honduras, Laura Dogu enfatizó esta semana sobre la importancia de mantener vigente el Tratado de Extradición.

«Es súper importante tener este tratado de extradición. Estamos trabajando con el gobierno para recuperarlo, pero si esto termina, habrá que esperar décadas para un nuevo tratado. No es algo fácil», advirtió la diplomática norteamericana.

De su lado, el propio Manuel Zelaya, hermano de Carlón, dijo hace unos días que la extradición no podía estar en manos del enemigo, haciendo un juego de palabras sobre el tratado vigente con EEUU.

El comandante -como le conocen a Mel- señaló que la extradición ha dado buenos resultados en Honduras, pero que, en este momento, ese instrumento, “en manos de un enemigo, y no hablo del gobierno americano sino en manos de un enemigo, se constituye una injerencia en el proceso electoral que no es conveniente y no se debe permitir”.

Carlos Zelaya sigue siendo el hombre fuerte en el M-28.

Carlón, el ‘Todopoderoso’ del M-28

Lo que era un secreto a voces, tras la renuncia de Carlos Zelaya del Parlamento hondureño y su virtual paso a la clandestinidad, desde las propias entrañas del poderoso M-28 se confirmó que éste sigue más vigente que nunca, trabajando fuerte para que Libre vuelva a alzarse con la victoria en la contienda electoral de noviembre de 2025.

El movimiento M-28 del Partido Libertad y Refundación (Libre), sigue bajo el liderazgo de Carlos Zelaya, confirmó la semana pasada Naveshna Rovelo, actual directora de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda).

La funcionaria, quien además es la esposa del diputado Fabricio Sandoval y prominente dirigente del partido en el poder, posteó un video en su red social X en el que confirma el liderazgo del cuñado de la Presidenta Xiomara Castro.

“Nos encontramos como esa gran familia en resistencia nos encontramos organizando los barrios, las colonias, las aldeas, igual aquí en Francisco Morazán nos estamos organizando en las colonias que todavía no hay colectivos estamos conformando a través de nuestro coordinador departamental Gustavo González, Grimaldi, igual con el alcalde (Jorge) Aldana y con nuestro coordinador del M-28 Carlos Zelaya”, expresó en el corto video que difundió en su cuenta de la red social X el pasado 27 de septiembre, es decir 24 días después de la divulgación del narcovideo.

Rovelo acentuó que para poder mantenerse en el poder “necesitamos organizarnos y la forma de organizarnos que lo dicen nuestros estatutos del partido, pues son los colectivos”.

La aseveración de Naveshna Rovelo es la confirmación de lo que todos afirmaban o se atrevían a insinuar, que Carlos Zelaya sigue moviendo los hilos del principal movimiento oficialista con su cuna en Olancho, pero con presencia en liderazgos en los 18 departamentos.

[LEER] Carlos Zelaya negó por años conocer a los capos de la droga en Honduras

La familia presidencial se ha desmarcado, al menos en público, de Carlos Zelaya.

Desmarque presidencial

Uno de los primeros en pronunciarse tras el narcovideo fue el expresidente Manuel Zelaya, quien se desmarcó de su hermano catalogándolo como “conducta abominable” y alegó no tener delitos ni dinero proveniente del narcotráfico.

No tengo delitos ni dinero proveniente del narcotráfico en mis 72 años de vida. Quien afirme lo contrario lo hace con un mezquino interés y está mintiendo, se defendió.

Zelaya Rosales afirmó que su vida de lucha en las calles por 44 años es un testimonio moral y un ejemplo para las generaciones futuras. “A mis detractores, les advierto que pueden dar rienda suelta a sus ataques en las redes sociales o en los medios corporativos, pero no cambiaré mi compromiso con el socialismo frente a las políticas equivocadas e imperiales de Estados Unidos que se implementan en Honduras”, aseveró.

Tampoco puedo responder por la conducta abominable de otra persona, aunque sea familiar, remató.

La presidenta Xiomara Castro se desmarcó de su cuñado, tras afirmar que “cometió un error deplorable, lo hizo a nuestras espaldas y no lo aceptamos”.

Carlos Zelaya aparece en el narcovideo de noviembre de 2013, pero difundido el 3 de septiembre de 2024.

Resaltó que “un miembro de nuestro partido cometió un error deplorable sin informar al coordinador, ni a la candidata, ni al partido, lo realizó a espaldas nuestras y nosotros deploramos cualquier acción o cualquier negociación entre políticos y narcotraficantes, eso no lo aceptamos y no lo permitiremos”.

Defendió a su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, “ustedes lo conocen, su trayectoria y su vida impecable, pública durante muchos años, nadie puede señalarlo porque él construyó una historia a la par del pueblo y siempre con su frente en alto, con dignidad, estará a la par del pueblo luchando por sus reivindicaciones”.

El secretario privado de la Presidencia e hijo de la pareja presidencial, Héctor Manuel Zelaya dijo que los personajes políticos deben responder por sus acciones.

“Él -se refiere a su tío- presentó una renuncia y fue aprobada por el Congreso Nacional y creeríamos que las demás personas que han estado involucradas en estos temas deberían seguir ese ejemplo”, expresó.

Sectores políticos han pedido la dimisión de los miembros de la familia presidencial.

Puntualizó que las luchas en Libre no son personales o individuales “son luchas de toda una población, nosotros somos los interlocutores, somos los que estamos dando la lucha de frente y esto no es un tema de Carlos Zelaya, es un tema de un partido organizado a nivel nacional que lucha por las grandes mayorías”.

De su lado, Hortensia “La Pichu” Zelaya -sobrina de Carlos Zelaya- calificó como “vergonzoso y penoso” tras la publicación del video.

“Es una situación sin duda que para la familia y para el pueblo hondureño es, puedo decirlo así, es vergonzoso y penoso, sin embargo el partido no es una persona”, alegó.

La diputada Zelaya acentuó que “el proyecto no es una familia, el proyecto está encarnado en cientos de miles de millones (sic) de personas”.

Y así, entre declaraciones públicas y condenas enérgicas se ha ido diluyendo el tema que involucra a la familia presidencial con grupos narcotraficantes sin que hasta el momento se conozcan acciones de los entes operadores de justicia. PD