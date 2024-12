A Libre le puede afectar apoyo a Maduro, dice embajadora Valle que confirma negoció una salida de altura

Tegucigalpa – “Si Libre continúa con el discurso de apoyo a (Nicolás) Maduro creo que puede afectarle en las elecciones generales, porque el problema es que Maduro no es (Hugo) Chávez, entonces Maduro tiene una reputación muy mala en el mundo entero, insistir en apoyar eso me parece que no es lo más inteligente para ganar elecciones en Honduras”, expresó este martes la embajadora de Honduras en Canadá, Beatriz Valle.

– Aceptó que ya no pertenece a Libre, pero trabaja para el gobierno y los hondureños luego de lograr una salida de altura y ser embajadora en Canadá.

– Prevé unas elecciones competitivas en los comicios del próximo año en Honduras.

Recomendó al gobierno hondureño alejarse de Nicolás Maduro porque la creencia de la población es que hay tendencia a seguir el camino de Venezuela.

Criticó que en el mundo no mira bien el retraso del presupuesto para el Consejo Nacional Electoral (CNE) previo a las elecciones del próximo año, al tiempo que expresó se apruebe lo antes posible.

No ocultó que mantiene contacto con Jorge Cálix, quien fue su suplente cuando fungió como diputada en el primer periodo (2014-2018) en el Congreso Nacional. “Poco hemos hablado, pero como amistad seguimos siendo grandes amigos, y yo lo quiero muchísimo”, refirió en entrevista con la radio HRN.

Confesó que quedó traumada con el tema político y que no ha tomado una decisión al respecto. “No sé qué voy a hacer en términos políticos, ahorita estoy trabajando honrosamente para el gobierno atendiendo a los hondureños”, dijo.

Sobre la presidenciable Rixi Moncada, respondió: “Amigas amigas, pues no, pero desde el golpe de Estado tenemos una relación amistosa. Me dio mucho pesar cuando falleció su madre, pero de ahí en términos políticos no, yo ya estaba afuera cuando ella hizo su lanzamiento”.

La embajadora Valle dijo que le sorprendió la precandidatura de Ana García en el Partido Nacional y citó que “parece que la quieren bastante, pero sí me sorprendió porque no esperaba que ella entrara en política”.

La embajadora Valle aseguró que trabaja para los hondureños que residen en Canadá.

Consultada sobre su Partido Libre, refirió que “yo soy fundadora del partido, yo hice la maratón para recoger dinero para poder inscribir a Libre, yo entregué todo a mi partido Libre, pero cuando me expulsó la presidenta yo dije que ya no me quedaba, yo lo dije y lo sostengo, ya no pertenezco al Partido Libre”.

Reveló que hizo una negociación para una salida de altura y que su curul fue ocupado por su suplente (Brayan Rubí) en el Congreso Nacional. “Yo con mucho dolor acepté la expulsión de la presidenta (Xiomara Castro)”, indicó.

[LEER] Embajadora Valle clama ayuda a Cancillería para transporte de contenedores con donaciones de Canadá

Sobre la donación de dos contenedores de ayuda para Honduras, refirió que solicitó apoyo a Canciller sin pretender crear polémica, sólo para que se agilicen los procesos. No lo planteé como un problema, sino como un beneficio para el país, dijo.

Beatriz Valle en sus actividades en Canadá.

“Sólo acelero la gestión porque a uno le da pena con los donantes para que no vayan a creer que uno no necesita si uno no se apura a pagar los 8 mil dólares por cada contenedor que no es nada comparado a lo que tienen”, expresó.

Detalló que los contenedores contienen equipo para los bomberos e insumos de hospital, cada uno valorado en un millón de dólares, pero se debe pagar el transporte y hacer el trámite en aduanas bajo el concepto de donación.

Apuntó que se trata de una donación gestionada ante el gobierno de Canadá desde el año anterior, y quien encima de esto es el licenciado Víctor Ruiz, encargado de negocios de la embajada. JS