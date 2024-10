A juicio hoy Zelaya y Segura, tras fallida conciliación en querella por calumnias y difamación

Tegucigalpa- Este viernes el jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura y el precandidato presidencial de ese mismo partido, Luis Zelaya inician un juicio tras una fallida conciliación en querella por calumnias y difamación.

El inicio del juicio está previsto para las 9:30 de la mañana en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia.

Zelaya querelló a Segura, por los supuestos delitos de calumnia y difamación.

Manifestó que posee como evidencia video de las declaraciones de Mario Segura expresando que él recibe cheques de Casa Presidencial.

“Le he dado un tiempo prudencial para que presentara los cheques que dice tener en su poder, no lo hizo, entonces que lo haga en los tribunales”, declaró ante periodistas que cubren la fuente judicial.

Zelaya instó a los liberales y los medios de comunicación que establezca una línea entre una opinión y la difamación y calumnia.

Yo no voy a querellar a nadie si no estoy seguro, yo no recibo cheques de Casa Presidencial, exclamó. IR