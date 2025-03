A 12 días del caos electoral, asoma plan para dar golpe al CNE y limpiar cara de FFAA

Tegucigalpa – Doce días han pasado desde las desastrosas elecciones primarias, y pese a las advertencias del Ministerio Público y el reclamo generalizado para deducir las responsabilidades, asoma un plan macabro para dar “golpe” a la consejera del CNE, Cossette López, y a la par absolver de responsabilidades a las Fuerzas Armadas (FFAA).

Pero la trama también incluye retrasar, la divulgación de actas y con ello los resultados en los tres niveles electivos de los comicios del pasado 9 de marzo.

Las alarmas se dispararon luego de la denuncia, la noche del miércoles, de la presidenta del órgano electoral, Cossette López, quien reveló que “fingiendo una subordinación que nunca ha existido y siguiendo con una coordinación que nunca ha dejado de existir, el alto mando de las Fuerzas Armadas se reunió con un expresidente y una candidata y decidieron sustituir los informes que ya existían donde se señalaban responsables militares”.

De acuerdo a López, en las nuevas versiones se señala sólo al CNE por lo del 9 de marzo. “Dejo constancia y que lo sepa todo el pueblo hondureño”, remató la funcionaria.

Cossette López, presidenta del CNE.

Para la diputada y expresidenciable del Partido Liberal, Maribel Espinoza “hay conspiradores” detrás del retraso en la declaratoria de resultados de las primarias.

“Mucho cuidado con lo que se les ocurra hacer, la declaratoria de elecciones no debe demorarse nada. Son elecciones internas y ya se sabe quiénes ganaron en cada partido político. No hay ningún cambio en eso”, expresó.

La parlamentaria dijo que las concejales Ana Paola Hall y Cossette López son unas valientes y que “toda Honduras las va a proteger si se mantienen firmes y unidas para defender la democracia como lo han hecho hasta ahora”.

Al tenor de todo este ambiente para imputar responsabilidades a quienes no la tienen, el expresidente Porfirio Lobo confesó que después de las elecciones de 2005 y debido a la baja participación electoral se puso de acuerdo con el ganador de ese entonces, el exmandatario Manuel Zelaya, para “subir los votos” a ambos partidos, pero que no llegarán al millón de sufragios.

Advirtió que Mel Zelaya y Libre tratarán de quedarse en el poder, por ello adelantó que habrá relajo en los próximos meses para crear un ambiente de incertidumbre.

Mel tratará de “quedarse en el poder”, van a hacer relajo, obstáculos, pueden cerrar el Congreso Nacional o tratar de destituir a los consejeros del Consejo Nacional de Elecciones (CNE), a fin que no haya elecciones generales el 30 de noviembre de 2025, insistió Lobo.

El exmandatario nacionalista recordó que el mismo Zelaya admitió haberle ganado las elecciones con fraude, por ello llamó a estar atentos, ya que buscará hacer todo para que “Libre se quede en el poder” porque no tienen las opciones de ganar elecciones de manera libres.

Cortinas de humo y sabotaje para desacreditar CNE

La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, enfatizó que no tolerará imputaciones a este órgano que son atribuibles a otros.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que su único compromiso como funcionaria del CNE es Honduras, la defensa de la Constitución de la República y la ley, y no de ninguna parte interesada.

Ana Paola Hall, consejera del CNE.

“No vamos a tolerar que imputen al CNE responsabilidades indebidas, que no merecemos y que son atribuibles a otros”, subrayó.

Hall acusó que hay cortinas de humo o sabotaje que pretenden desacreditar el trabajo del equipo del CNE el día de las elecciones primarias.

“No permitiremos que atenten contra nuestra lucha democrática de brindarle al pueblo hondureño elecciones y que sean limpias y transparentes”, remarcó.

En las últimas horas, la consejera del CNE aseguró que la declaratoria de resultados de las elecciones primarias se hará en tiempo y forma, que es el 8 de abril.

La ministra-candidata Rixi Moncada.

Rixi niega ser parte de conspiración

La ministra-candidata Rixi Moncada negó ser parte de la denunciada conspiración para atentar contra la institucionalidad y el proceso electoral del país a la vez que insistió que las actas pendientes que presentan inconsistencias deben verificarse en una franca manifestación que podría entorpecer la declaratoria electoral en tiempo y forma.

Apuntó que se deben revisar más de 28 mil actas en las que sus datos no coinciden con el lector biométrico, que no tienen las firmas que el propio CNE aprobó y que no cuadran en sus balances esas actas.

“Se debe revisar urna por urna, esa es la única garantía, no puede ser que tiren las actas para arriba y las que caen en el piso son las que valen y las que no las van a dejar fuera. Mi posición es revisar todas esas actas, todas las urnas, una por una, contar todos esos votos”, afirmó.

Sobre los señalamientos de la presidenta del órgano electoral, Cossette López, la ministra Moncada refirió que “la presidenta del ente electoral debe ser muy consciente del rol que le corresponde desempeñar constitucionalmente, debe ser responsable, lo que está diciendo si no tiene pruebas de la alteración de informes como ella afirma, sinceramente es bastante triste para los ciudadanos que nosotros tengamos que estar en manos de funcionarios que está ejerciendo controles de naturaleza política y que están faltando a la verdad”.

Acentuó que hay una estrategia perversa que falta a la verdad y la objetividad. “Uno no se la cree que pueden haber funcionarios capaces de inventar una falacia, no pueden existir pruebas sobre hechos que son absolutamente falsos”, señaló.

Pidió al Ministerio Público investigar y concluir las diligencias para castigar a los responsables del caos electoral del pasado domingo 9 de marzo.

Moncada aseveró que lo ocurrido en las elecciones primarias tiene una institución responsable que luego tomó decisiones administrativas despidiendo al jefe de transporte del CNE, “si ellos no son responsables, entonces quiere decir que el jefe de transporte fue despedido injustamente, ¿qué es lo que está pasando?”, preguntó.

Jamás se cambiarán informes: FFAA

Las Fuerzas Armadas de Honduras rechazaron las versiones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López en torno a una reunión con una candidata presidencial y un expresidente para cambiar los informes sobre lo ocurrido el pasado 9 de marzo durante las elecciones primarias.

A través de un comunicado divulgado la tarde de este jueves, el instituto castrense cita que desde el 10 de marzo del presente año, 11 oficiales de la institución armada han rendido declaración ante el Ministerio Público, lo que ha incluido informes, comunicaciones escritas, bitácoras, vaciados telefónicos, entre otros.

Igualmente, la institución armada subraya: “rechazamos el mensaje de la señora presidenta del CNE por su falsedad. El alto mando jamás intentará cambiar un informe o bitácora que refleje nuestro trabajo”.

Las FFAA han sido duramente cuestionadas por su papel en las desastrosas elecciones primarias del pasado 9 de marzo, marcadas por el retraso de las maletas electorales en los dos municipios con mayor carga en Honduras, Distrito Central y San Pedro Sula.

Varios sectores han pedido, incluso, la renuncia del jefe de las FFAA, general Roosevelt Hernández, quien prácticamente ha minimizado el suceso afirmando que se trata de lecciones aprendidas de cara a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

Cohep reitera que se deduzcan responsabilidades

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), exhortó -otra vez- que se investigue y se deduzca responsabilidades por los incidentes de las elecciones primarias y aprender del proceso para evitar errores.

Mediante un pronunciamiento divulgado, la iniciativa privada considera que es clave extraer las lecciones necesarias para garantizar que no se vuelvan a repetir los problemas del 9 de marzo para las elecciones generales de noviembre aprovechando el uso de la tecnología para lograr procesos electorales más eficientes y confiables.

Exigen al Ministerio Público que realice una investigación exhaustiva, imparcial y transparente sobre los hechos antes, durante y después de las elecciones primarias.

La iniciativa privada remarcó que es fundamental la deducción de responsabilidades correspondientes y que se actúe con firmeza ante cualquier irregularidad.

Pidieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se garantice que se cuente hasta el último voto y se respete la voz de la ciudadanía hondureña garantizando la transparencia en el escrutinio final.

El Cohep señaló que la incertidumbre electoral y la percepción de falta de transparencia afectan la confianza de la comunidad nacional e internacional, que repercute directamente en la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico. JS