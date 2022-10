2-0. Lautaro y el Inter mantienen su buen estado de forma

Roma – Con una victoria cómoda ante el Salernitana (2-0) con gol del argentino Lautaro Martínez, el Inter continuó este domingo con su escalada en la Serie A aprovechando su gran estado de forma y la euforia tras el doble enfrentamiento ante el Barcelona que le coloca a un paso de los octavos de final de Liga de Campeones.

Octavo en Serie A, todavía lejos de los puestos que en teoría le corresponden, pero con confianza y la moral subida tras su actuación en Liga de Campeones, competición en la que están a una victoria de clasificarse a la siguiente ronda, el Inter recibió a un remodelado Salernitana en el Giuseppe Meazza.

El partido fue un trámite para el conjunto ‘nerazzurri’, necesitado de puntos para acercarse progresivamente a la zona noble tras un inicio de campaña más que dubitativo. Ya con el esquema más asentado pese a las notables bajas de Lukaku y Brozovic, el Inter exhibió firmeza y solvencia en ambas áreas.

Con un once idéntico al del Camp Nou, exceptuando el cambio en defensa de Acerbi en lugar de Bastoni, y con Onana ya asentado bajo palos en lugar de Handanovic, Inzaghi demostró que no se fiaba del Salernitana y que no está dispuesto a dejar escapar mas puntos en el campeonato doméstico.

Los locales dominaron el choque desde el inicio y no tardaron en materializar el dominio. Apareció Lautaro para alargar su gran estado de forma tras su gol en el Camp Nou y romper así su sequía en Serie A después de 47 días con un zapatazo desde fuera del área que botó justo delante de Sepe, meta rival, y que complicó sobremanera su estirada.

Con el marcador a favor, el Inter fue un rodillo. Calhanoglu está mostrando su mejor versión haciendo de organizador, y los carrileros Dumfries y Dimarco fueron puñales por banda, dando amplitud y profundidad en salida de balón y llegada en ataque.

La tuvo el conjunto de Salerno para empatar en la primera mitad. De hecho, el potente disparo de Kastanos, por efecto óptico, pareció que había superado a Onana cuando en realidad se había estrellado en el lateral de la red. Fue la más clara de un Salernitana que se encomendó a las contras pero que no pudo romper el muro defensivo interista.

Pudo ampliar Lautaro el rédito y firmar su doblete con una doble ocasión que finalmente no pudo concretar, pero fue Barella -también goleador en el Camp Nou- el que puso el 2-0 definitivo en el minuto 58 de partido. Robó alto el Inter, Calhanoglu puso un pase medido al área para Barella, que evitó a un defensor y superó a Sepe.

Este Inter es otro Inter. Radicalmente diferente al de agosto y septiembre. Sólido atrás, con las ideas de juego claras y con cuchillo afilado en ataque. Dos victorias seguidas en Serie A y a una de los octavos de final en ‘Champions’ dan un respiro a un equipo que, eso sí, todavía tiene mucho camino por delante y que se queda séptimo a seis del liderato.

. Ficha técnica:

2 – Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Dumfries (Bellanova, m.89), Barella, Calhanoglu (Darmian, m.89), Mkhitaryan (Asllani, m.72), Dimarco (Gosens, m.63); Dzeko (Correa, m.72) y Lautaro.

0 – Salernitana: Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola (Sambia, m.82); Candreva, L. Coulibaly, Kastanos (Valencia, m.60), Vilhena (Bohinen, m.76), Mazzocchi (Bronn, m.82); Dia y Piatek (Bonazzoli, m.60).

Gol: 1-0, m.14: Lautaro; 2-0, m.58: Barella.

Árbitro: J.L. Sacchi. Mostró tarjeta amarilla a Daniliuc (m.17) por parte del Salernitana.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la décima jornada de la Serie A, disputado en el estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán. jp