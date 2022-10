1-2. Callum Wilson y Almirón apuntillan al Tottenham

Redacción deportes – Callum Wilson y el paraguayo Miguel Almirón, beneficiados de los errores del meta francés Hugo Lloris, apuntillaron al Tottenham en Londres y agigantaron el panorama del Newcastle (1-2) metido de lleno ya en la pelea por las plazas de Liga de Campeones de la Premier.

Van a más las ‘urracas’, en racha y en plena inspiración alentado por la buena dinámica de las últimas semanas. Todo lo contrario que su rival. El cuadro de Antonio Conte ha dimitido jornadas atrás de la lucha por el liderato y ahora ve peligrar un lugar entre los cuatro primeros de la clasificación, en donde estaban instalados.

Los fallos condenaron a los spurs que cuando quiso reaccionar ya tenía el marcador muy cuesta arriba. El buen arranque local, con ocasiones, por partida doble del coreano Heung-Min Son y después de Harry Kane, ambos con buenas respuestas del meta Nick Pope, se frenó en seco con los goles del Newcastle.

El conjunto de Eddie Howe había resistido el empuje local pero en cuanto pudo no amenazó, sentenció. Primero cuando un centro largo de Fabian Schar llegó a Callum Wilson que se topó con el francés Hugo Lloris. Salió de mala manera el meta galo. Wilson se quedó con el balón y marcó a puerta vacía.

Había pasado media hora y los visitantes tenían el partido en ventaja que ampliaron nueve minutos después. Un mal saque de Lloris fue interceptado por Sean Longstaff que centró la pelota a Miguel Almirón. Se deshizo el paraguayo de Ryan Sessegnon y de Clement Lenglet después, se adentró en el área y la cruzó ante la salida del portero francés.

Pudo sentenciar el Newcastle en otra buena acción de Callum Wilson, una amenaza constante para cualquier rival. Pero no acertó esta vez y el Tottenham se salvó.

Contracorriente emergió otra vez el Tottenham que aprovechó una acción a balón parado para acortar las diferencias. Fue en un saque de esquina que peinó Lenglet al segundo palo donde Harry Kane no falló.

Se animó el Tottenham que buscó el empate pero el Newcastle no se desordenó. Mantuvo el tipo y marcó el ritmo que le interesaba, lejos de la continuidad que buscaba su rival. No tuvo ocasiones claras. No las hubo hasta el final. Las urracas resistieron en medio de un encuentro que decayó con el paso de los minutos mientras el conjunto de Antonio Conte decaía hasta asumir un nuevo revés, el segundo seguido.

— Ficha técnica:

1 – Tottenham: Hugo Lloris; Davinson Sanchez (Matt Doherty, m.81), Eric Dier, Clement Lenglet (Ben Davies, m.81); Emerson, Oliver Skipp (Lucas Moura, m.66), Yves Bissouma, Rodrigo Betancur; Ryan Sessegnon (Ivan Perisic, m.61); Son Heung Min y Harry Kane.

2 – Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schar, Sven Botman, Dan Burn; Sean Longstaff, Bruno Guimaraes (Jonjo Shelvey, m.89), Joseph Willock (Jacob Murphy, m.75); Miguel Almirón, Joelinton y Callum Wilson (Chris Wood, m.89).

Goles: 0-1, m.31: Callum Wilson; 0-2, m.40: Miguel Almirón; 1-2, m.54: Harry Kane.

Árbitro: Jarred Gillett (AUS). Mostró tarjeta amarilla a Rodrigo Betancur, Ryan Sessegnon, Oliver Skipp y Emerson Royal, del Tottenham y a Callum wilson y Nick Pope, del Newcastle.

Incidencias: encuentro de la duodécima jornada de la Premier disputado en el estadio Tottenham Hotspur de Londres. AG