1-1. El Salernitana saca los colores a la ‘Juve’

Roma – Ya matemáticamente descendido desde hace varias jornadas tras una temporada para el olvido, sin ganar desde el pasado 30 de diciembre de 2023, el Salernitana avergonzó este domingo al Juventus (1-1) con un partido volvió a evidenciar los numeroso problemas de la ‘Vecchia Signora’.

Son 5 partidos seguidos sin ganar en Serie A, 5 empates, los de una ‘Juve’ que, además de no jugar competiciones europeas, cayó eliminada de la Copa Italia hace varias semanas, por lo que el cansancio que puede afectar a otras plantillas no le puede afectar. Lo cierto es que fue un equipo que jugó al mismo nivel que un Salernitana desahuciado, que ha tenido 3 entrenadores, ya descendido y que no gana desde 2023.

Y es que no es casualidad que la monumental crisis del Salernitana, ganador de solo 3 partidos en la campaña, tuviese un respiro en el Juventus Stadium, ante una ‘Juve’ a la deriva desde principios de año que ni siquiera tiene asegurado terminar entre los 3 primeros por culpa del proyecto del Bolonia, que por el momento le ha superado.

Fue un gol del italiano Niccolo Pierozzi sobre la media hora de partido, un testarazo en un saque de esquina que el polaco Wojziech Szczesny no acertó a despejar con acierto bajo palos, el que abrió el marcador y puso contra las cuerdas a los juventinos, desesperados.

Reaccionó la ‘Juve’ a los pocos minutos y rozó el empate con un disparo de Cambiaso que se estrelló con el palo. Pero no fue hasta los minutos finales del partido, con el Salernitana en el área y con todo el Juventus volcado en ataque, cuando realmente estuvo cerca de encontrar una igualada que llegó en el tiempo añadido. Con Milik, Chiesa y Yildiz, y con Vlahovic y Kean en el banquillo, fue cuando comenzó a crear peligro.

Miretti pegó un zapatazo y se estrelló con el larguero en el minuto 90, lo que hundió más todavía a los de Salerno y dio fuerzas a los suyos, que acabaron incluso con el defensa Bremer en ataque.

El asedio dio sus frutos y en el tiempo añadido, en un saque de esquina Rabiot llegó al segundo palo para empujar a puerta vacía. Apenas celebró el estadio. Ni Allegri. Ni los jugadores. Era la victoria o un fracaso. Y el equipo volvió al ataque. El problema fue que el Salernitana resistió y tuvo una última ocasión gigante que Basic desaprovechó.

La ‘Juve’, al final, fue el equipo que se salvó. Son 5 empates seguidos y la sensación de que la temporada se le está haciendo interminable pese a jugar solo Serie A. El Salernitna sumó su punto número 16, el primero en 5 partidos.

— Ficha técnica:

1 – Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani (Yildiz, m.76); Cambiaso, McKennie (Miretti, m.46), Locatelli, Rabiot, Kostic (Iling Junior, m.46); Vlahovic (Milik, m.76), Kean (Chiesa, m.46).

1 – Salernitana: Fiorillo; Pierozzi, Fazio, Pirola; Sambia, Coulibaly, Basic, Zanoli; Tchaouna, Vignato (Legowski, m.65); Ikwuemesi (Kastanos, m.73).

Goles: 0-1, m.27: Pierozzi; 1-1, m.92: Rabiot.

Árbitro: A. Santoro. Mostró tarjeta amarilla a Vlahoivc (m.22), Rabiot (m.25) por parte del Juventus; y a Zanoli (m.68), Sambia (m.85), Pasalidis (m.94), Basic (m.97) por parte del Salernitana.

Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésimo sexta jornada de la Serie A, disputado en el Juventus Stadium de Turín (norte). EFE